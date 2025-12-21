Ford Fusion на аукціонах США вже продають дешевше iPhone: актуальні ціни та динаміка

За даними страхових аукціонів США, динаміка цін на Ford Fusion у 2023–2025 роках демонструє чіткий спад. Якщо наприкінці 2023 року середня ціна лота трималася близько 1500–1600 доларів, то у листопаді 2025-го вона знизилася до 1142 доларів. Це означає падіння ще на 67 доларів лише за останній місяць.

Як змінювалась ціна Ford Fusion

Графік сервісу статистики автоаукціонів США Autoastat показує, що наприкінці 2023 року Fusion був на локальному піку. Після різкого просідання у грудні ціна на початку 2024 року частково відновилася і навесні знову перевищувала 1500 доларів. Однак уже з літа тренд змінився.

У другій половині 2024 року вартість поступово знижувалася, а наприкінці року відбулося різке падіння — до рівня близько 1200 доларів. Початок 2025-го не приніс відчутного відновлення. Навпаки, ринок увійшов у фазу стагнації з короткими відскоками, які не змінювали загальної тенденції.

Осінь 2025 року підтвердила: Ford Fusion на американських аукціонах дешевшає. Листопад зафіксував новий мінімум за весь період спостереження.

Чому Fusion дешевшає

Одна з ключових причин — насичення ринку. Ford Fusion багато років був масовою моделлю у США, і після припинення виробництва пропозиція на аукціонах залишається дуже великою. В Україну та інші країни Східної Європи вже завезено тисячі таких авто, тож ажіотажу більше немає.

Другий фактор — конкуренція з боку інших «американців». Покупці дедалі частіше дивляться у бік Toyota Camry, Mazda 6, Chevrolet Evanda або компактних кросоверів, які стали доступнішими за ціною.

Третя причина — загальна втома ринку від бензинових седанів. Попит поступово зміщується у бік кросоверів та електрифікованих моделей, тоді як класичний середньорозмірний седан втрачає привабливість.

Що це означає для покупців в Україні

Поточна середня ціна близько 1140 доларів робить Ford Fusion одним із найдоступніших варіантів для пригону зі США. Навіть з урахуванням доставки, розмитнення та ремонту, фінальна вартість часто виглядає привабливою на фоні європейських аналогів.

Водночас низька ціна на аукціоні — це не гарантія вигідної покупки. За такими лотами часто ховаються авто з серйозними пошкодженнями або великим пробігом. Саме тому економія на старті може легко перетворитися на додаткові витрати під час відновлення.

Висновок Авто24

Ford Fusion остаточно переходить у категорію «доступного американця». Для покупців, які шукають простий, зрозумілий і відносно дешевий автомобіль зі США, це хороша новина. Але водночас вона означає й інше: ринок усе чіткіше сигналізує про зниження інтересу до цієї моделі в перспективі.