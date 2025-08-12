Ford готує електропікап вартістю до 30 тисяч доларів

ФОТО: InsideEVs|
Рендер нового пікапа Ford
Як зазначає Carscoops, Ford має масштабний план, що включає появу цілої лінійки доступних електромобілів. Першим таким стане чотиридверний пікап середнього розміру, що відповідатиме модельному ряду нижче існуючого F-150 Lightning.
Його виробництво розпочнеться на заводі Ford у Луїсвіллі, штат Кентуккі, через два роки, а його вартість складе 30 000 доларів. Ford каже, що ціна відповідає вартості Model T століття тому, скоригованій з урахуванням інфляції. Цілком можливо, новинка буде прямим конкурентом пікапу від Slate Auto.
Крім того, автовиробник зазначає, що новинка матиме притискну силу більшу, ніж у Mustang, а також, що вона буде такою ж швидкою, як Ecoboost Mustang, а отже матиме продуктивність на рівні 5 секунд до 100 км/год. Що ще вражаюче, Ford обіцяє, що салон чотиридверного автомобіля матиме стільки ж внутрішнього простору, скільки й позашляховик Toyota RAV4.
Електромобіль базуватиметься на абсолютно новій гнучкій електричній платформі, яка породить величезну родину інших електромобілів. Судячи з презентації Ford, деякі з них дуже відрізнятимуться від пікапа. Зазначається, що платформа здатна вмістити майже все: від двомісних фургонів до трирядних позашляховиків.
Порівняно зі звичайною платформою, нова архітектура має на 20% менше деталей, на 25% менше кріплень, вимагає на 40% менше заводських робочих станцій і скорочує час складання на 15%, стверджує Ford. Компанія планує скоротити витрати, оснастивши пікап літій-залізо-фосфатною батареєю.
“Цифри говорять самі за себе. Візьмемо, наприклад, джгут проводів у новому середньорозмірному пікапі; він буде більш ніж на 1,3 кілометра (4000 футів) коротшим і на 10 кілограмів легшим за той, що використовується в нашому електричному позашляховику першого покоління”, — сказав Джим Фарлі, очільник компанії Ford.
“Ми черпали натхнення з Model T – універсального автомобіля, який змінив світ. Ми зібрали справді блискучу команду у Ford та дали їм змогу знайти нові рішення старих проблем. Ми застосували першопринципну інженерію, розширюючи межі фізики, щоб зробити керування автомобілем приємним та конкурентоспроможним у доступності. Наша нова зональна електрична архітектура відкриває можливості, яких галузь ще ніколи не бачила. Це не спрощений автомобіль старої школи”, – сказав Даг Філд, головний директор Ford з питань електромобілів, цифрових технологій та дизайну.
Наостанок, поява нового покоління електромобілів Ford означає кінець розвитку компактного позашляховика Escape компанії, а також Lincoln Corsair, обидва з яких зараз збираються на заводі в Кентуккі.