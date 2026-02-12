Ford Kuga отримав важливу функцію, якої немає в американському Escape

Зовнішність і салон моделі залишилися без змін після рестайлінгу 2024 року. Лінійка, як і раніше, включає спортивні версії ST-Line та більш “позашляхову” комплектацію Active із захисними накладками та стилістичними елементами для бездоріжжя. У салоні збереглася знайома архітектура з 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів та 13,2-дюймовим центральним дисплеєм із системою SYNC 4, зазначає Auto24.

Як працює BlueCruise

Головним технічним нововведенням стала система Ford BlueCruise, яка дозволяє рух без використання рук на кермі на визначених автомагістралях. Так звані “сині зони” вже охоплюють приблизно 95% автомагістралей у 16 країнах Європи.

Система належить до другого рівня автономності та самостійно керує рульовим керуванням, прискоренням, гальмуванням і утриманням смуги руху. Інфрачервона камера постійно відстежує увагу водія та контролює його готовність втрутитися.

Доступність та підписка

BlueCruise входить до стандартного оснащення топових комплектацій ST-Line X та Active X. Для версій Titanium і базових ST-Line система доступна як опція. Починаючи з квітня 2026 року, користувачі можуть активувати функцію через одноразову оплату або підписку з місячним чи річним тарифом. Для всіх сумісних автомобілів передбачено тримісячний пробний період.

Гібридні силові установки

Європейський Kuga пропонується з гібридними силовими агрегатами. Базовим є повногібридний 2,5-літровий варіант із переднім або повним приводом. Також доступна плагін-гібридна версія з сумарною потужністю 240 к.с..

Чому Escape залишився без цієї технології

У США Ford Escape 2026 модельного року залишається у продажу, але, попри схожість із Kuga, не отримав BlueCruise. Американська модель обмежується пакетом Co-Pilot360 з адаптивним круїз-контролем, утриманням у смузі руху та моніторингом сліпих зон. Все тому, що Escape поступово залишає ринок: у низці штатів його продажі вже припинено через екологічні норми, а виробничі потужності готують до випуску доступних електромобілів нового покоління.

Різні долі двох близнюків

Оновлення Kuga демонструє, що навіть модель на перевіреній платформі може отримати сучасні функції автономного керування. У той час як європейський кросовер розширює технологічні можливості, його американський “родич” готується завершити життєвий цикл.