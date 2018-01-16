Не так давно была показана спецверсия Ford Mustang Bullitt, посвященная известному кинофильму, но на этом приятные новости не заканчиваются. Любители американских автомобилей могут порадоваться новой версии популярного спорткара.

В официальном релизе сказано, что Ford Mustang Shelby GT500 будет самым быстрым автомобилем, предназначенным не только для езды по дорогам общего пользования, но и для эксплуатации на гоночном треке.

Мощность новинки в два раза выше, чем у первого Ford Mustang Shelby GT500 выпущенного в 1967 года. Тогда под капотом был установлен атмосферный 7-литровый V8, развивающий 335 л.с

Новый Ford Mustang Shelby GT500 тоже обладает двигателем конструкции V8. Заявленные 700 л.с. выдает с помощью турбонаддува. Ожидается что новинка поступит в продажу уже в 2019 году.