Один з бестселерів американської марки, що випускався з 1968 по 2003 рік, повернувся у лінійку Ford.

Більше 40 років Escort “робив касу” Ford у Європі та США. З 2014 року відроджена модель продається на китайському ринку, де знову стала найпопулярнішою з усіх Фордів.

Звичайно, однією з головних причин популярності моделі є приваблива ціна – седан коштує дешевше за Focus. За 2017 рік у Піднебесній придбали 285 029 Ескортів. Цього року “Блакитний овал” представив оновлений Escort.

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Дизайн автомобіля увібрав чимало стилістичних рішень від Focus IV. Кілька змін дісталось і салону автомобіля – тут з’явилось нове кермо, оновилась приладова панель, інформаційно-розважальна система, а запускати двигун тепер можна кнопкою.

До єдиного двигуна 1.5 Ti-VCT (113 к.с.), що був у попередника, тепер доєднався 1.0 EcoBoost. Обидва мотори працюють з шестиступеневими трансмісіями – ручною та автоматичною.

Випускатись оновлена модель седана Ford Escort буде на заводі спільного підприємства Ford-Changan. Як і раніше, компанія не повідомила про плани виводу моделі на інші ринки, окрім КНР.

Фото: Ford Escort 2018 (Китай) / Ford, autohome.com.cn

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