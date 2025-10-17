Ford виставляє на продаж унікальний GT зі свого приватного сховища — вперше в історії бренду

На осінньому аукціоні Barrett-Jackson 2025 у Скоттсдейлі з’явиться справжня легенда — Ford GT Heritage Edition 2006 року з серійним номером 003, який раніше використовувався самим виробником як маркетинговий та медіа-автомобіль.

Усі виручені кошти Ford спрямує на реставрацію власної колекції Heritage, яка налічує понад 500 історичних автомобілів.

Що це за екземпляр?

Цей GT оздоблений у фірмовому Gulf Blue з помаранчевими акцентами — як homage перемогам Ford на Ле-Мані. Під капотом — 5,4-літровий V8 з нагнітачем, що видає 500 к.с. та 678 Нм, у парі з 6-ступеневою механікою та заднім приводом — справжня олдскульна динаміка.

Разом з автомобілем покупець отримає:

• Сертифікат автентичності від Ford;

• Оригінальну книгу збірки, що документує процес виробництва конкретного екземпляра.

Історія з характером

Попри музейний статус, цей GT не простоював під чохлом. На його одометрі — 13 574 кілометрів пробігу, а у звіті CarFax зафіксовано дві незначні аварії майже 20 років тому — одне легке зіткнення ззаду та інцидент із виїздом у кювет. Обидва випадки були давно та якісно відновлені, тож нині авто перебуває у відмінному стані.

Це перший випадок, коли Ford продає автомобіль зі свого особистого сховища. І це не просто виставковий експонат — це жива історія бренду, яка може стати чиєюсь власністю.