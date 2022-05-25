Така технологія зараз випробовується та може стати серійною уже через рік.

Ця технологія розробляється в тому числі для того, щоб допомогти водію уникнути штрафів за перевищення швидкості. Наразі Ford тестує систему, яка автоматично знижує швидкість, не зчитуючи знаки, а пам'ятаючи межі зони, де обмежена швидкість.

Ця технологія називається «Контроль обмеження швидкості геозонування», для її функціонування використовується на кілька систем. По-перше, в цій системі задіяно потрібен автомобіль з передовими підключеними системами та допомоги водієві.

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Спеціальне програмне забезпечення підключається до системи геозон для відстеження GPS. Як тільки транспортний засіб в’їжджає в певну зону, швидкість автоматично знижується. На відміну від деяких автомобілів, які можуть читати дорожні знаки та регулювати швидкість, система Ford покладається на віртуалі зони та визначення положення автомобіля за допомогою GPS.

Зараз у Кельні, Німеччина, тривають випробування системи на двох фургонах E-Transit. При наближенні до зони водій отримує сповіщення на комбінацію приладів, а програмне забезпечення регулює швидкість відповідно до потреби. Водій має можливість змінити систему в будь-який час, і майбутні версії можуть також дозволити водіям встановлювати власні зони в певних областях. Технологія також може розвиватися, щоб включати такі фактори, як час доби та зони будівництва.

Планується, що випробування Geofencing Speed Limit Control триватиме до березня 2023 року.