Формула 1: Оскар Піастрі збільшує власні шанси на чемпіонство

За результатами кваліфікації перший стартовий ряд був за пілотами McLaren на чолі з Оскаром Піастрі. Макс Ферстаппен стартував лише третім. Якби не певний збіг обставин, такий порядок пілотів зберігся й на фініші.

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Оскільки траса в Барселоні дає гонщикам обмежені можливості для обгону, основна боротьба велась на рівні стратегій піт-стопів. Команда Red Bull намагалась переграти стратегів McLaren тактикою трьох зупинок, тоді як британська команда запланувала лише 2 піт-стопи.

Однак, ці плани зруйнувались наприкінці гонки через аварію Андреа Кімі Антонеллі й появу сейфті-кара. Усі пілоти скористались нагодою й заїхали в бокси за свіжими комплектами гуми. У Ферстаппена не було в наявності свіжого комплекту Soft чи Medium, тому команда встановила йому найжорсткішу гуму Hard.

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Очевидно, вести боротьбу проти інших пілотів на “софтах” було дуже важко. Вже після рестарту Макс ледь не втратив болід й програв позицію на подіумі Шарлю Леклеру. Згодом його намагався пройти Джордж Рассел. Між пілотами стався невеликий контакт, який все ж стався в рамках правил.

Ферстаппена це обурило й він вирішив протаранити пілота Mercedes-AMG в одному з наступних поворотів, за що отримав штраф в 10 секунд й в результаті посів лише 10 позицію на фініші Гран-прі. Крім того, тепер лідер Red Bull отримав додаткові 3 штрафні бали в суперліцензію й може пропустити наступні етапи в Канаді й Австрії, якщо заробить ще бодай одне очко до 30 червня.

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Серед інших результатів етапу слід зазначити несподівано вдалий пілотаж від Ніко Хюлькенберга, який здобув 5 позицію на фініші й приніс команді Kick Sauber одразу 10 очок. Переможець Гран-прі – Оскар Піастрі, збільшив свою перевагу над напарником Ландо Норрісом в особистому заліку на 10 очок.

Макс Ферстаппен йде лише третім зі 137 заліковими балами. Він вперше з Італії-2020 програє лідеру чемпіонату понад 49 очок. Водночас в Кубку Конструкторів ситуація вкрай очевидна: McLaren з 362 очками має впевнену перевагу над Ferrari зі 165 балами. Наступний Гран-прі Формули 1 відбудеться в Канаді вже 15 червня.