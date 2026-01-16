Формула-1 входить в нову епоху: Red Bull та Racing Bulls показали свої лівреї на 2026 рік

Новий вигляд боліда отримав більш глянцеве покриття та явні відсилки до дебютних сезонів команди зразка 2005–2015 років, повідомляє Auto24. Ключову роль знову відіграє білий колір, адже саме він робить фірмовий логотип Red Bull більш контрастним і помітним, але водночас додає сучасної графіки й чіткіших ліній.

Читайте також: Виробник пива стане офіційним постачальником майбутньої команди Audi у Формулі-1

Цей крок символічний — у 2026 році Red Bull переходить у нову технічну реальність, вперше використовуючи заводські силові агрегати Ford, створені на базі Red Bull Powertrains у Мілтон-Кінзі.

Кінець “золотої епохи” і новий склад пілотів

Зміни торкнулися не лише боліда. Сезон-2026 стане першим без ключових фігур, які формували команду протягом десятиліть. Протягом 2025 року Red Bull залишили Крістіан Хорнер і Гельмут Марко — люди, без яких складно уявити попередні чемпіонські роки. Крім того, напарником чотириразового чемпіона світу Макса Ферстаппена став француз Ісак Хаджар. Після яскравого дебютного сезону в Racing Bulls він отримав шанс у головній команді.

Презентація в Детройті та деталі нової лівреї

Офіційний показ нової лівреї Red Bull відбувся в Детройті — у місті, що символічно підкреслює партнерство з Ford. У дизайн інтегровані логотипи Ford Racing, а також новий шрифт номерів пілотів. Щоправда, на сцену вивели лише шоу-кар. Повноцінний болід RB22 дебютує вже під час передсезонних тестів, де й стане зрозуміло, наскільки агресивним буде новий технічний підхід команди.

Також цікаво: Чого очікувати від Формули-1 в 2026 році

Racing Bulls залишають улюблений білий стиль

Молодша команда Racing Bulls вирішила не експериментувати радикально. Біле забарвлення боліда, що у 2025 році швидко стало улюбленцем більшості фанатів, збережено й на сезон-2026. Основною візуальною новацією стало додавання синіх акцентів по периметру автомобіля — ще один натяк на технічну співпрацю з Ford. Дизайн залишився мінімалістичним, але отримав більш чіткий та “заводський” вигляд.

Нові ролі в команді та ставка на молодь

Ліам Лоусон готовий провести другий повний сезон і тепер виконує роль лідера Racing Bulls. Його напарником став єдиний новачок чемпіонату-2026, британець Арвід Ліндблад, якого в системі Red Bull вже вважають майбутньою зіркою.

Нагадаємо: Red Bull показав приголомшливий гіперкар RB17

Команду й надалі очолює дует менеджерів — генеральний директор Пітер Байєр та керівник команди Алан Пермейн. До слова, силовий агрегат Ford отримав символічну назву DM01 на честь співзасновника Red Bull Дітріха Матешица.