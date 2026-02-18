Фото нової Audi RS5 "злили" в мережу до прем'єри: фото

Новий RS5 стане наступником нинішнього RS4 Avant, який у 2026 році завершить життєвий цикл. Модель готують одразу у двох кузовах: ліфтбек та універсал, зазначає Autoevolution.

Плагін-гібрид із серйозним потенціалом

Головною технічною особливістю новинки стане електрифікована силова установка. Наявність зарядного порту на задньому крилі підтверджує використання гібридної системи з можливістю заряджання від мережі. За попередніми даними, вона поєднує 2,9-літровий бітурбований бензиновий двигун TFSI з електромотором, інтегрованим у трансмісію S-tronic.

Електрична складова може забезпечувати понад 105 кВт потужності, що еквівалентно приблизно 143 к.с.. Такий показник вже використовується у моделі Audi A5 e-hybrid quattro, яка слугує технічною основою для нової системи. Очікується, що сумарна віддача стане однією з найвищих у сегменті. Це дозволить новинці конкурувати навіть із такими потужними гібридними моделями, як Mercedes-Benz C63.

Дизайн із чітким акцентом на продуктивність

Зовнішність новинки легко впізнати завдяки фірмовим RS-рисам. Автомобіль отримав ширші крила, масивні повітрозабірники та нову решітку радіатора зі стільниковою структурою. Позаду встановлено два великі овальні патрубки вихлопної системи. Серед інших деталей — вертикальні вентиляційні отвори за передніми арками, великі гальмівні механізми та спортивні легкосплавні диски з низькопрофільними шинами.

Спортивний салон із сучасними акцентами

Інтер’єр також підкреслює характер моделі. Передні сидіння мають інтегровані підголівники, кермо обтягнуте алькантарою, а в оздобленні використано кований карбон. На кермі розміщені дві червоні кнопки швидкого доступу до спортивних режимів.

Новий баланс між екологією та потужністю

Перехід на гібридну систему пов’язаний із новими екологічними вимогами Euro 7. Як показує практика інших виробників, зокрема BMW, часткову втрату потужності від традиційного двигуна компенсує електрична складова.

У результаті новий RS 5 має стати не лише швидшим, а й ефективнішим, зберігаючи статус флагманської спортивної моделі середніх розмірів. Офіційна прем’єра очікується найближчим часом, після чого виробник розкриє остаточні технічні характеристики.