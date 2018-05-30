Камери автоматичної фото та відео фіксації порушень Правил дорожнього руху запрацюють наприкінці цоьго року. Першими "листи щастя" отримають мешканці столиці.

Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій ставить за мету запуск системи фото та відео фіксації порушень Правил дорожнього руху вже в цьому році.

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На першому етапі будуть задіяні 200-300 камер. За наступні три роки кількість камер збільшиться до 3726 одиниць. Ці прилади будуть фіксувати основні порушення ПДД, такі як перевищення швидкості, проїзд на забороняючий сигнал світлофора, порушення правил проїзду залізничних переїздів та інші.

Система буде фіксувати порушення в автоматичному режимі, потім оператори центру будуть розглядати зафіксовані докази та виносити постанови про вчинення адміністративних правопорушень. Далі ця постанова буде відправлятись “Укрпоштою” власнику транспортного засобу. Якщо протягом встановленого терміну власник не оплатить зазначений в постанові штраф, справа буде передана у виконавчу службу.

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Нагадаємо, що згідно закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, прийнятого Верховною Радою України 21 грудня 2017 року винним у вчиненні правопорушення, зафіксованого в режимі фото- відео фіксації, вважається саме власник транспортного засобу, а не водій.