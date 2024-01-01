Французький багі Fardier Rider можна підвісити на гелікоптер та транспортувати до місця призначення

Вивчення досвіду української армії у застосування легких багі та подібного типу техніки спонукає армії світу брати на озброєння техніку, що відповідає мінливим потребам сучасної війни та військової логістики.

Rider розроблено на замовлення французьких сил спеціального призначення та парашутних бригад. При потребі цей двомісний автомобіль завдяки своїм розмірам та невеликій масі транспортується гелікоптерами до місця висадки, у т.ч. на підвісці.

У наземних операціях, як повідомляє Unac на своєму сайті, він підходить для гнучкого розгортання в полі, дозволяючи учасникам бойових дій швидко та ефективно завантажувати своє обладнання.

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Його вантажність досягає 900 кг, але її можна збільшити додатково на 400 кг за допомогою причепа. Це робить його непоганим транспортним засобом для транспортування обладнання.

Автомобіль може бути оснащений двома кулеметами калібру 7,76 мм. Один зверху на турелі, а другий – попереду у пасажира. В цьому випадку екіпаж складається з трьох осіб. Окрім цього, до штатного озброєння може додаватися міномет Mo120 RT, який цей багі-малюк тягне на буксирі, а боєкомплект до нього везе в багажнику позаду двох крісел.

Десантнно-розвідувальний Fardier Rider у різних версіях використання. Фото: Unac

Навіть з причепом це доволі маневровий транспорт. При порожній масі 1000 кг і дозволеній повній вазі 1900 кг його розміри у довжину 2,6 м, ширину 1,6 м та висоту 1,9 м дозволяють гарно маскуватися у складках місцевості.

Для розчищення завалів з дерев чи евакуації під вогнем пікапів, багі або ношей з пораненим автомобіль оснащено лебідкою з текстильним тросом. Такий канат здатний витримувати навантаження у 1,8 тонни.

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Непогані тягові та швидкісні характеристики завантаженій машині з причепом чи без нього забезпечують двигун Caterpillar потужністю 60 к.с. та всюдихідні шини з високим протектором.