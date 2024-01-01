Фура Farizon Xinghan Н в алкогольному режимі дає нульовий рівень викидів, не кажучи вже про електричний хід

Концерн вже кілька років розробляє вантажівки з двигунами на метиловому спирті, тобто популярному метанолі. Перші рухомі прототипи були представлені три роки тому, деякі версії з’являлися і в нинішньому році й навіть тестувалися на європейському континенті.

Метаноловий привід показав гарний результат на практиці й китайці надумали додати до нього ще й електричний двигун, створивши спирто-електричний гібрид. Про це повідомляє 40ton.net.

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Нова форма приводу на тягачі під назвою Farizon Xinghan Н виявилася виправданою і переросла в реальний продукт, що вже йтиме на реалізацію.

Першим елементом гібридної версії є двигун внутрішнього згоряння об’ємом лише 6 літрів, що розвиває 245 к. с. і пристосований для спалювання як традиційного палива, так і метанолу. Класичне паливо призначено для підтримки холодного запуску та роботи при низьких температурах, тоді як за оптимальних умов до циліндрів надходить лише метанол.

Другим елементом цієї системи є електродвигун, що забезпечує 517 к. с. постійної потужності або 598 к. с. миттєвої максимальної потужності. Його завдання у підтримці двигуна внутрішнього згоряння в моменти найбільшого навантаження, завдяки чому вантажівка повинна досягти хорошої динаміки.

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У порівняно з вантажівками, що працюють виключно на метанолі, ця комбінація невеликого двигуна внутрішнього згоряння та електричного агрегату забезпечить приблизно на 25 відсотків меншу витрату палива. Зокрема, це буде близько 76 літрів метанолу на 100 кілометрів.

На перший погляд, така вартість може здатися надзвичайно високою, але метанол насправді є дешевим паливом, в Китаї він приблизно в чотири рази дешевше дизельного пального. У результаті витрати на заправку нижчі, ніж у середньостатистичних дизельних вантажівках.

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Китайці заявляють запас ходу приблизно в 1500 кілометрів. Про згадану витрату йдеться на сайті виробника. Поки такий показник недосяжний жодній повністю електричній вантажівці. При цьому магістральний тягач має екологічний характер, оскільки спалювання метанолу виходить дуже чистим.