GAC показала цікавий концепт для пустельних перегонів

Спорткари, натхненні ралі, схоже, стають новим трендом після успіху Porsche 911 Dakar та Lamborghini Huracan Sterrato. Як розповідає Carscoops, компанія GAC Design показала концепцію Hyptec SSR Baja. Як випливає з назви, модель натхненна GAC Aion Hyper SSR, але отримала міцний дизайн, щоб забезпечити “безкомпромісну продуктивність в умовах пустельних та піщаних гонок”.

Компанія не розкрила багато деталей, але помітно, що автомобіль має підняту підвіску та масивні позашляхові шини. Також є великий задній спойлер та платформа для двох запасних коліс. Двері-метелики приховують мінімалістичний кокпіт із каркасом безпеки та стильними спортивними сидіннями, що нагадують дизайн Recaro CS Spectrum.

Серед інших особливостей – квадратне кермо, вузька цифрова панель приладів та система пожежогасіння. Компанія GAC також повідомила, що концепт має сітку безпеки, що змінює колір, оббивку з алькантари та відкрите вуглецеве волокно.