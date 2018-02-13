Китайський автомобільний гігант готує до прем'єри на Пекінському автосалоні у квітні новий седан Geely SL.

Новий седан Geely посяде місце у модельному ряду марки між великим Borui (також Emgrand GT) та компактнішим Emgrand GL. За габаритами новий автомобіль буде близьким до Toyota Corolla.

Geely SL має 4680 мм у довжину, при колісній базі у 2670 мм. Такі габарити визначають її місце у модельному ряду марки понад популярним Emgrand GL. Ця модель у 2017 році розійшлася накладом у 124109 автомобіля.

За данними ресурсу Сarnewschina, модель з індексом SL отримає два бензинових турбованих двигуна: трициліндровий 1.0 має потужність у 136 к.с., у той час як “четвірка” об’ємом 1.4 літри має 131 к.с. Середня витрата палива обох двигунів складає приблизно 4,9-5,9 л/100 км.

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