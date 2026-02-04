Geely може зайти в Європу через заводи Ford — сторони готують взаємовигідну угоду

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За їх інформацією, переговори тривають уже кілька місяців, а минулого тижня сторони провели зустріч на високому рівні у Мічигані. Крім того, Ford нещодавно направив делегацію до Китаю, щоб активізувати діалог і прискорити домовленості.

Які заводи можуть бути задіяні

Офіційно Ford і Geely поки не підтвердили жодних деталей співпраці та не назвали конкретні підприємства. Водночас відомо, що Ford володіє кількома великими заводами в Європі, зокрема в Кельні та Саарлуї (Німеччина), а також у Валенсії (Іспанія). Минулого року компанія вже заявляла, що завод у Кельні з початку 2026 року перейде на однозмінний режим роботи, що робить його потенційним кандидатом для розміщення стороннього виробництва.

Для Geely локалізація виробництва в Європі має стратегічне значення. Наразі електромобілі китайського походження в ЄС обкладаються базовим митом 10% та додатковим антисубсидійним тарифом 18,8%, що суттєво впливає на кінцеву ціну. Раніше в Брюсселі обговорювали можливість заміни мит мінімальною імпортною ціною, однак поки що діють саме тарифи. Виробництво на європейських заводах дозволяє повністю обійти ці обмеження.

Що отримає Ford натомість

Угода не обмежується лише орендою потужностей. У відповідь Geely готова надати Ford доступ до передових систем допомоги водієві. Група володіє компанією Afari Technology (Qianli Technology), яка нещодавно представила систему G-ASD — асистент водіння нового покоління.

В основі G-ASD лежить так звана модель світової дії (WAM), що здатна до самонавчання, аналізу власних дій і подальшої еволюції. Система керує силовою установкою, шасі, трансмісією, електронікою та функціями салону, дозволяючи автомобілю самостійно пересуватися складними ділянками — наприклад, багаторівневими підземними паркінгами, кільцевими розв’язками або зонами з автоматичними шлагбаумами. Наразі G-ASD уже застосовується на серійних моделях Lynk & Co та Zeekr.

Чому цей союз вигідний обом

Навіть без офіційного підтвердження видно, що потенційна співпраця виглядає логічною. Geely отримує європейське виробництво без мит і кращу цінову конкурентоспроможність своїх електромобілів. Ford може зберегти робочі місця та завантаження заводів, а також скоротити власне технологічне відставання у сфері електромобілів і автономних систем.

Показово, що генеральний директор Ford Джим Фарлі раніше відкрито визнавав: китайські електромобілі випереджають американські рішення на кілька років, а подекуди — на ціле десятиліття. У такому контексті доступ до вже готових технологій Geely може стати для Ford швидшим шляхом до відновлення конкурентоспроможності, ніж розробка всього з нуля.

Логічний крок для Geely

Варто нагадати, що Geely давно вибудовує глобальну мережу партнерств. Компанія спільно з Mercedes-Benz керує брендом Smart, а також має масштабні проєкти з Renault, включно зі спільним підприємством Horse Powertrain. Потенційна угода з Ford цілком вписується в цю стратегію та може стати ще одним важливим кроком у зміцненні позицій Geely на світовому ринку.