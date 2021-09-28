Китайський автогігант розпочав дослідження та розробки у цьому напрямку ще у 2017 році, а зараз готовий до комерціалізації технології швидкої заміни батарей. Протягом наступних п'яти років у Китаї розгорнеться мережа станцій швидкої заміни акумуляторів (СШЗ).

У червні 2020 року Geely зареєструвала, а у вересні того ж року розпочала експлуатацію такої станції у місті Чунцін. Поки що сервіс E-Energee доступний лише автопарку таксі CaoCao, які належать компанії Geely. Очевидно експериментальний етап був успішним і Geely заявила про розгортання мережі з 5000 станцій до 2025 року.

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Компанія не повідомила, чи будуть ці нові станції швидкої заміни обслуговувати лише корпоративні автопарки, як таксі CaoCao, чи приватні клієнти також матимуть до них доступ.

Плани Geely, щодо розбудови мережі СШЗ, в точності повторюють заяву компанії NIO, яка раніше оголосила про наміри збудувати п’ять тисяч станцій до 2025 року.

Фото: станція швидкої заміни акумуляторів / Geely

Основна відмінність полягає в тому, що NIO – це розкішний бренд, а процес заміни батареї на фірмовій станції займає від трьох до шести хвилин. Geely каже, що для заміни акумуляторних батарей у своїх автомобілях потрібна лише одна хвилина. Якщо точніше – 59 секунд. Причому весь процес відбувається автоматично.