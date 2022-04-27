Концерн General Motors надав гуманітарну допомогу Україні. Американці поставили 50 нових позашляховиків Chevrolet Tahoe 2022.

Приблизно місяць тому до керівництва General Motors звернувся український уряд із проханням надати автомобілі для евакуації людей із зони бойових дій та перевезення гуманітарних вантажів.

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Вирішили виділити для цієї мети пів сотні Chevrolet Tahoe. Рамні позашляховики з 355-сильними V8 під капотом підходять для суворих умов експлуатації. Автомобілі прибули зі США до польського Жешува, а звідти їх перевезли в Україну та передали Міністерству інфраструктури.

“Автомобілі використовуватимуть для перевезення гуманітарної допомоги в регіоні. Рішення пожертвувати їх було ухвалено на запит посольства України у Вашингтоні”, — повідомив прессекретар General Motors Джордж Свігос.

Також було вирішено виділити 250 тис. доларів фінансової допомоги, а ще 50 тис. лише за чотири дні зібрали співробітники General Motors. Кошти підуть на гуманітарні програми.

Нагадаємо 19 квітня General Motors оголосили про рішення остаточно залишити російський ринок. Поступово згортати свою присутність у Росії концерн почав ще у 2015 році, а в березні 2022 року одним із перших оголосив про припинення постачання автомобілів. Тепер General Motors закрив і російський офіс.