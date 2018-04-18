Виробник заявляє, що показник автономного пробігу Buick Enspire EV наближається до 600 км, а час розгону до сотні - чотири секунди.

Американську марку Buick у Китаї люблять більше, ніж у часи розквіту її шанували в США. От і передовий електричний кросовер компанія збирається представити саме у КНР.

Якщо концепт Buick Enspire втілиться у серійний електрокар, продаватиметься він теж у Китаї. Фірма наголошує, що концепт не має нічого спільного з популярним електрокаром General Motors – Chevrolet Bolt. Кросовер Enspire отримав силову установку потужністю у 410 кВт, що дорівнює 550 кінських сил. Заявлений виробником діапазон автономного ходу на одному заряді сягає 595 км. Зарядити електричний Buick можна буде через звичайну або швидкісну зарядку, поповнити запас енергії до 80% можна протягом 40 хвилин.

Чи побачить цей концепт конвеєрну стрічку – можна лише здогадуватись, але певні елементи та дизайн кросовера, ймовірно, перейдуть на майбутні серійні моделі.

Фото: Концепт електричного кросовера Buick Enspire / Buick

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