Great Wall Motor натякає на новий ретро-бренд і готує розширення модельної лінійки

Як пише CarNewsChina, за словами Лі, це не просто додаток до нинішнього асортименту, а “абсолютно нова продуктова серія”, яка відкриє окремий напрям у портфоліо компанії. Він підкреслив, що новинка не вписується у філософії жодного з п’яти поточних брендів GWM. Вона не повторює масову SUV-лінійку Haval і не перегукується з брутальним офроуд-стилем Tank.

Читайте також: Great Wall готується до будівництва європейського заводу

Так само вона не поділяє розкішно-технологічну концепцію Wey, не відповідає молодіжному образу електромобілів Ora і не має характеру пікапів Great Wall Poer. Вірогідно, компанія готується до запуску шостого бренду, який суттєво відрізнятиметься від наявних.

Дизайн у стилі ретро-преміум

На тизерах видно подовжений, обтічний кузов із виразно округлими формами, великий хромований задній бампер і довгий ряд літер-ідентифікаторів на кормі. Така стилістика відсилає до класичних автомобілів минулого століття, але з очевидним сучасним акцентом на преміальність.

GWM зміцнює позиції у вищому сегменті

Паралельно компанія просувається у напрямку преміуму. На початку 2025 року Great Wall Motor створила “бізнес-групу ультралюксових автомобілів”, яку очолює Вей Цзяньцзюнь. План — виробництво моделей вартістю понад 1 млн юанів (близько $142 000).

Продажі GWM в листопаді склали 133 200 автомобілів, що на 4,57% більше, ніж торік. За період січень — листопад 2025 року компанія реалізувала 1 199 700 авто (+9,26%), встановивши новий історичний рекорд. Сегмент NEV (автомобілі нової енергії) склав 40 113 машин у листопаді (+11,43%), а загалом за рік — 243 500 одиниць.

Також цікаво: Great Wall створює суперкар, що кине виклик Ferrari SF90

Крім того, GWM активно зміцнює присутність за кордоном, продавши 57 309 автомобілів лише за листопад (+32,7%) та 368 700 одиниць за 11 місяців. Офіційних деталей про новий ретро-бренд поки немає, але судячи з комунікації топ-менеджменту, дебют може стати однією з найбільш гучних подій китайського автопрому найближчого часу.