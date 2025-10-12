Great Wall створює суперкар, що кине виклик Ferrari SF90 — прем’єра у 2026 році

Проєкт знаходиться у розробці вже понад чотири роки й ведеться в межах новоствореної «Бізнес-групи ультралюксових автомобілів», яку очолює сам Вей. Раніше у базі патентів з’явилася торгова марка Zixin Auto (“Автомобіль впевненості”), повідомляє сайт CarNewsChina. Саме під цим брендом, ймовірно, з’явиться суперкар Great Wall. Він має стати прямим конкурентом Yangwang U9 від BYD у сегменті ультралюксових гібридів.

Перші зображення машини з’явилися ще у липні 2025 року під час святкування 35-річчя GWM: тоді уважні глядачі помітили силует спортивного автомобіля з широкими крилами, схожий на середньомоторний суперкар.

Ferrari — як орієнтир

Технічний директор компанії Ву Хуейсяо підтвердив, що Ferrari SF90 слугує еталоном для нового проєкту. За попередніми даними, авто отримає плагін-гібридну силову установку, що складатиметься з 4,0-літрового V8 із подвійним турбонаддувом у поєднанні з електромотором й матиме загальну потужність близько 1000 к.с. Очікується, що суперкар демонструватиме розгін від 0–100 км/год менш ніж за 3 секунди й максимальну швидкість понад 350 км/год.

При цьому його вартість буде суттєво нижчою, ніж у конкурентів: очікувана ціна — близько 2 млн юанів (≈280 000 доларів США), що вдвічі дешевше за Ferrari SF90 у Китаї. Автомобіль розробляється з акцентом на аеродинаміку, легкі матеріали та поєднання європейських і китайських дизайнерських мотивів.

Великий крок для GWM

Для Great Wall, відомої завдяки позашляховикам і пікапам, це поворотний момент — вихід у світ суперкарів. Якщо компанії вдасться досягти заявлених характеристик, її новинка приєднається до елітної когорти V8 плагін-гібридів, куди входять Porsche 918 Spyder, Koenigsegg Regera, Ferrari SF90 та нові моделі Aston Martin і Lamborghini.