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GTA 5 в реальному житті: у Волинській області водій не зміг втекти від поліції

Патрульні зупинили водія та звинуватили його в наявності ознак наркотичного сп’яніння. Той вирішив втікати, та під час поїздки зателефонував 102 і повідомив, що за ним женеться поліція.
GTA 5 в реальному житті: у Волинській області водій не зміг втекти від поліції

ФОТО: Олексій Білошицький|

GTA 5 в реальному житті

Євген Гудущан
logo11 жовтня, 12:59
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У Волинській області на дорожній станції патрульної поліції вночі патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння. Але той вирішив, що втекти від поліцейських — це хороша ідея, тому рушив в напрямку Рівного. Орієнтування про втікача одразу отримали рівненські патрульні.

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Водій гнав вище за 150 км/год, тому поліцейські припустили, що їхатиме він центральною вулицею міста. Саме тому там створили штучний затор.

За декілька хвилин водій-втікач вже був у Рівному. Паралельно він встиг зателефонувати на 102 і повідомити про швидкість, з якою рухається, і про поліцейські авто, які його переслідують.

Оскільки діватися було нікуди, він зменшив швидкість та зупинився. Проходити огляд на стан сп'яніння відмовився. Проте, за погоню від поліції він точно відповість.

#Автоподія #Відео #Поліція #Новини