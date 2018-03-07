Власник спортивного Porsche 911 з повним приводом став посміховиськом на одному з європейських курортів.

Чи часто ви бачили, щоб над спортивним Porsche 911, а водій слідуючої за ним малолітражки Toyota Yaris блимає фарами, щоб той дав дорогу? Навряд чи. Така можливість видалась на одному з гірськолижних курортів Швейцарії, коли на засніжену дорогу виїхав власник Porsche 911 на літній гумі. Він дуже повільно, боком, пересувався по дорозі, в той час як інші учасники дорожнього руху неквапливо, але цілком впевнено рухались у своїх справах.

Дивіться відео ганьби власника Porsche 911 з повним приводом, яке набрало вже мільйон переглядів у соцмережі Фейсбук



Нагадаємо, як вантажівка проходить віражі гірського серпантину дріфтом.