Гарна інвестиція: топовий Maybach продають за $120 000

Для тих, хто хоче забезпечити собі надійний пенсійний фонд, а не покладались у цьому сенсі на українську державу, є непогана пропозиція. Автомобіль у вільному продажі – без тендерів аукціонів або інших клопотів.

Maybach 62 був випущений усього в трьох тисячах екземплярах. Скоріш за все через кілька десятиліть один з унікальних автомобілів якими користувались найбагатші люди світу буде мати велику цінність. Конкретно цей Maybach, судячи з номерів зареєстровано у дніпропетровській області. В об’яві сказано, що автомобіль знаходиться у місті Нікополь.

Дорогий ексклюзив

Maybach 57 та Maybach 62 - седани та лімузини представницького класу, що випускалися компанією Maybach Manufactur з 2002 по 2012 рік. Виготовлялися у Зіндельфінгені. Відрізняються не лише довжиною, а й оснащенням салону. Наприклад, тільки Maybach 62 був доступний панорамний дах, задні сидіння з підставкою для ніг і перегородка в салоні.

Автомобілі виготовлялись виключно під замовлення, отже кожен випущений екземпляр унікальний. Коштував новий Maybach 62 щонайменше пів мільйона євро. Зараз ціна у 120 тисяч доларів не здається надто високою.