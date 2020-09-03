"Мамонт" стане суперником для іших гігантів Hennessey: Ford F-150 VelociRaptor та Chevrolet Silverado Goliath 6x6.

Таких машин американська фірма випустить лише три. Вартість не названа, однак мова може йти про суму від 350 до 500 тисяч доларів за кожен монструозний пікап.

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Звичайний RAM TRX має під капотом компресорний V8 об’ємом 6,2 літра, що видає 710 сил потужності, та Hennessey ці цифри не задовольнили і тюнер замінив двигун на 7-літровий агрегат Hellephant від Mopar. Цей двигун “з коробки” має потужність у 1000 кінських сил, та навіть цього для проекту “Мамонт” виявилось недостатньо і його посилили до вражаючих 1200 сил.

Крім того, команда Hennessey доопрацювала підвіску TRX та систему приводу, додавши ще одну вісь. Mammoth також отримав модифікації інтер'єру і інтер'єру, відповідні його новому іміджу.

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