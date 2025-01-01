Гібрид з ГБО, електро з ГБО, газо-дизель та водень: як українці економлять пальне

Фахівці Інституту досліджень авторинку знайшли п’ять категорій (плюс один бонус) автомобілів, які мають нестандартну паливну систему. Всі вони — реальні, узяті з реєстраційних даних нашого вторинного ринку цього року.

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1. Газ + електро

Коли наші аналітики побачили в реєстраційній базі запис «газ+електро», мало не хором скрикнули — невже хтось таки поставив ГБО на Tesla? На щастя (чи навпаки), виявилося, що це не помилка, а цілком реальний автомобіль: Hyundai Avante LPI Hybrid, завезений з Кореї.

Під його капотом — унікальна для нашого ринку комбінація: двигун внутрішнього згоряння з живленням скрапленим газом та електромотор. Система подачі пального — LPI (Liquefied Petroleum Injection) — заводська технологія впорскування пропан-бутану (LPG) у рідкій фазі, широко поширена саме в Кореї.

Можна сказати, це технічний емігрант — родич добре знаної Sonata LPI, тільки в компактнішому кузові й з тяговим акумулятором. Чи не він є справжнім символом економії: жодних турбін, мінімум складності — лише газ, електрика і улюблений українцями «атмосферник».

2. Газодизель

Мало хто пам’ятає, але в часи пізнього СРСР ентузіасти-дослідники пробували живити дизельні двигуни сумішшю дизпального й газу. І хоча більшість таких експериментів залишилась у підручниках і в ангарах технікумів, подекуди ця техномагія досі жива. У 2025 році відбулася низка угод купівлі-продажу на нашій «вторинці» щодо кількох десятків подібних творів прикладного інженерного мистецтва: MAN, DAF, Scania, ПАЗ, ГАЗ 2705.

Та найбільше здивувала Audi A6 2018 року з мотором 3.0 TDI, яка у графі «пальне» скромно заявила: «дизель або газ». У таких випадках зазвичай кажуть: є лише два питання — як та навіщо.

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3. Чистий водень

Toyota Mirai — один із символів віри в водневі технології. Але в Україні — це швидше предмет для клубу «антиквар і оптиміст». Адже найближча заправка — у Варшаві. Та в будь-якому разі — це рідкісна машина існує на українському ринку. В оголошенні до однієї з яких ми знайшли наступні глибокі слова: «є ще трохи водню для тест-драйву...».

4. Преміум з ГБО або ГБО на 0.8 літри

Хіба існує інструкція, яка забороняє економити на пальному власникам преміальних авто? А якщо не заборонено — значить, дозволено. Саме так, видається, і міркували кілька десятків українських водіїв, які встановили газобалонне обладнання на Jaguar, Land Rover, Porsche, Hummer і навіть Maserati.

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Інша крайність – взяти авто з двигуном менше ніж 1 літр і поставити на нього ГБО. У списках перепроданих ми знайшли понад два десятки Daewoo Matiz, а також Smart Fortwo, VW Up!, Ford Fiesta, Peugeot 107, та подібні мікромобілі з ГБО.

5.Гібриди на газу

Коли гібрид — це замало, дехто ставить ще й «газ». Що з цього виходить — загадка для інженерів і майстрів СТО. Проте на ринку «засвітилися» кілька десятків Prius, Fusion, RAV4, а також Lexus NX, BMW X6M (!) і навіть Cadillac ELR на газу. Водії цих авто, ймовірно, не слухають радіо, а пошепки рахують, наскільки ця поїздка на приватному авто вийшла дешевшою за квиток на тролейбус.

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Вердикт Авто24

Ці історії — свідчення гнучкості нашого авторинку. Тут кожна цифра — це не просто запис у базі, а крок назустріч економії, креативу, або ж внутрішній потребі бути особливим. І навіть якщо деякі з цих машин викликають посмішку — вони точно залишають слід у памʼяті.