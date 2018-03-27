Нова генерація моделі готова поборотись за покупців з найуспішнішим гібридом усіх часів - Toyota Prius.

Два попередніх покоління Insight були, м’яко кажучи, мало привабливими. Тому й продажі моделі ледь перекривали витрати на виробництво. Новий “Інсайт” покликаний змінити цю ситуацію та скласти гідну конкуренцію Prius.

У обрисах кузову нового Insight легко впізнаються характерні риси Honda Civic десятого покоління. Як і Civic, новий Інсайт являє собою седан, замаскований під лифтбек. А от усередині ці дві моделі відрізняються значно суттєвіше. Новинка базується на тій же платформі, що й “Сівік” зі стійками McPherson спереду та багаторичажною підвіскою ззаду.

Попереднє покоління Civic пропонувалось у гібридній модифікації, а десята генерація віддала електричні мотори “Інсайту”. Силова установка i-MMD складається з півторалітрового бензинового агрегату та пари електромоторів. Один з них приводить у рух передні колеса, а другий виступає у ролі генератора. Потужність комбінованої силової установки становить 153 к.с. та 267 Н*м.

Старт продажів нового Honda Insight у США намічений на літо цього року. Вартість моделі не оголошена, але відомо, що він займе позицію між Civic та Accord, вартість котрих становить $18 840 та $23 570, відповідно.

Фото: Honda Insight 2019 модельного року / Honda

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