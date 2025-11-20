Гібридний кросовер Geely Galaxy отримав більший запас ходу та цінник у 13 470 доларів

На ринку Китаю стартував оновлений Geely Galaxy Starship 7 EM-i — модель 2026 року, яка вже з перших годин продажів привернула увагу ціною. Вона стала навіть нижчою, ніж у попередника: з урахуванням тимчасової знижки старт становить 95 800 юанів, тобто близько 13 470 доларів. Для гібрида з великим запасом ходу — це дуже агресивна пропозиція. Першим про запуск моделі повідомило видання CnEVPost.

Як він змінюється зовні та всередині

Модель орієнтована не лише на Китай. Starship 7 EM-i (на експортних ринках знайомий як Starray EM-i) вже збирають в Індонезії, а перші продажі за кордоном стартували торік в Австралії.



За габаритами Starship 7 EM-i лишився тим самим компактним, але доволі містким кросовером: 4740 мм у довжину, 1905 мм у ширину та колісною базою 2755 мм. Це на кілька міліметрів більше за його головного конкурента — BYD Song Pro DM-i.

Зовні оновлення точкові, але технічно машина стала помітно цікавішою — насамперед за рахунок нової версії гібридної системи.

Новий акумулятор, нижча витрата та більше потужності

Головні зміни — в силовій установці. Авто отримало нову батарею LFP 19,09 кВт⋅год, достатню для 130–135 км ходу на електротязі за циклом CLTC. Для порівняння: попередник пропонував або 55 км, або близько 120 км.

У змішаному режимі (повний бак + заряджена батарея) Starship 7 EM-i проїжджає до 1575 км.

Ще один важливий момент — зменшена витрата пального. При низькому заряді батареї модель демонструє 3,15 л/100 км, що відчутно краще за попередні 3,75 л.

Гібрид працює на системі Geely Leishen AI 2.0: той самий 1,5-літровий бензиновий мотор на 82 кВт, але електродвигун став потужнішим — 175 кВт замість 160 кВт. Це додає моделі динамічності без шкоди для економічності.

Модель готують до глобальної експансії

Starship 7 EM-i — один із ключових «міжнародних» продуктів Geely Galaxy. Компанія активно збільшує виробничі потужності: крім Індонезії, для складання нових Galaxy планують задіяти законсервований завод SAIC-GM та частину виробничих ліній Lotus у Ухані.

Це прямий сигнал: модель готують не лише для внутрішнього ринку, а для масового експорту. І з ціною $13,5 тисяч — потенціал у неї справді величезний.

Що це означає для глобального ринку

Geely продовжує агресивно штурмувати сегмент гібридних кросоверів, де вже домінує BYD. Підсилений запас ходу, дуже низька ціна та пріоритет на міжнародні ринки роблять Starship 7 EM-i одним із найцікавіших конкурентів у класі.

У Європі ця модель поки не заявлена, але з огляду на розширення виробництва питання виглядає радше часовим.