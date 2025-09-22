Гіперкар від BYD побив рекорд швидкості Bugatti, але досі не є найшвидшим автомобілем у світі

Невдовзі після того, як YangWang U9 Track Edition встановив рекорд максимальної швидкості для електромобілів, гіперкар повернувся з новою назвою U9 Xtreme, і продемонстрував щось надзвичайне – максимальну швидкість в 496,22 км/год. Цей показник було досягнуто на овалі треку ATP Papenburg у Німеччині з Марком Бассенгом за кермом.

Однак, гіперкар від BYD досі не є найшвидшим автомобілем у світі, адже рекорд було встановлено лише в одному напрямку. Наразі титул найшвидшого у світі досі залишається за SSC Tuatara, що мав середню швидкість в обох напрямках 455,3 км/год. Попри це, U9 Xtreme затьмарив Bugatti Chiron Super Sport 300+, на якому у 2019 році Енді Воллес розігнався до 490,48 км/год.

Те, що китайський електромобіль обійшов один з найшанованіших європейських гіперкарів, саме по собі є значною віхою. U9 у варіанті Xtreme гіперкар оснащений чотирма електромоторами, що видають 2978 к.с.. Це більш ніж удвічі більше за 1288 к.с. у звичайного U9. Крім того, автівка отримала архітектуру на 1200 вольтів та значно щільніший акумулятор, ніж усі інші моделі BYD.

Виробництво обмежать 30 одиницями, а ціни поки що тримають в таємниці. Компанія також підтвердила, що U9 Xtreme подолав коло Нюрбургринга з часом 6:59.157, побивши рекорд серійного електромобіля у Xiaomi SU7 Ultra, який встановив час 7:04.957 на початку цього року.