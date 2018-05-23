Очильник Укравтодору заявив що він особисто зацікавлений в якісному ремонті доріг і але відновити дорожню інфраструктуру за один рік не вдасться – доведеться почекати.

На засіданні Уряду виконуючий обов'язки голови Укравтодору Славомір Новак заявив що, як керівник Державного агентства автомобільних доріг,він найбільше зацікавлений в тому, щоб забезпечити якість проведення ремонтів. По його даним 90% Українських доріг перебувають в незадовільному стані і потребують ремонту.

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“Наш підхід має нульову толерантність до неякісної роботи усіх учасників дорожнього ринку. Маємо розуміти, що після ремонтів в усіх країнах світу недоліки були, є і будуть. Але такі недоліки повинні бути ліквідовані за рахунок підрядників у межах гарантійних термінів”, вважає чиновник. В той же час він заявив, що ямковий ремонт ще декілька років буде актуальним.

“Зі свого боку ми забезпечили внесення змін до усіх договорів, які укладаються з цього року і в подальшому. Ми передбачили гарантійний термін для поточного середнього ремонту – 5 років, на капітальний ремонт – 10 років. Наше завдання – виявити дефекти, вказати підряднику, який виконував ці роботи, на недоліки, змусити його за власні кошти виправити ці недоліки”, - сказав Славомір Новак.