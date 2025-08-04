Honda Civic 2026 року отримав більш агресивний дизайн: фото

Як пише Carscoops, Civic Type R з Європи, але звичайний Civic найближчим часом нікуди не зникне. Гібридний хетчбек e:HEV отримує оновлення в середині життєвого циклу, щоб мати змогу ще кілька років конкурувати з лідером сегмента VW Golf. Це оновлення не є комплексним редизайном, а зосереджене лише на естетичних змінах, які надають Civic більш виразного вигляду, особливо спереду.

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Зазначається, що вони були сформовані на основі відгуків клієнтів та включають змінену форму бампера й нові решітки радіатора. Honda стверджує, що нові глянцево-чорні решітки радіатора зі стільниковою сіткою надають Civic “більш наполегливої” зовнішності, а також пояснила своє рішення відмовитися від протитуманних фар, стверджуючи, що основні світлодіодні фари достатньо хороші, щоб зробити протитуманки зайвими.

Модель в топовій комплектації Advance отримає 18-дюймові двоколірні колісні диски з алмазним гравіюванням. Інші зовнішні зміни обмежуються одним новим кольором – Seabed Blue, який замінює Premium Crystal Blue. В салоні є нова оббивка стелі та оздоблення передніх стійок чорного кольору, а також контурна підсвітка у флагманській версії. Незмінною залишилася незвичайна гібридна система e:HEV, яка поєднує два електродвигуни з 2,0-літровим бензиновим двигуном, генеруючи 184 кінських сил.