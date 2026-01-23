Водневу Honda CR-V e:FCEV більше не випускатимуть: відома причина

Причина прозаїчна — Honda згортає виробництво поточного покоління паливних елементів, які випускаються на спільному підприємстві Fuel Cell System Manufacturing разом із General Motors. Саме ці установки використовуються в CR-V e:FCEV, тож без них модель фактично приречена, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

За офіційною заявою Honda, складання CR-V e:FCEV у Центрі виробництва продуктивних автомобілів в Огайо триватиме доти, доки всі наявні паливні елементи FSCM не будуть використані або перенаправлені на інші проєкти. Після цього водневий CR-V повторить долю Clarity Fuel Cell, залишившись лише в історії бренду. Точні терміни завершення виробництва не називають, але модель усе ще доступна для лізингу в Каліфорнії, оскільки це єдиний штат з розвиненою водневою інфраструктурою в США.

Рідкісний, але не провальний

Honda традиційно не розкриває повні дані щодо продажів водневих моделей, проте представник компанії підтвердив журналістам, що у Каліфорнії було передано в лізинг близько 200 екземплярів CR-V e:FCEV. Цифра скромна, але для сегмента водневих авто вона цілком конкурентна. Для порівняння — Toyota за минулий рік реалізувала 210 седанів Mirai.

Дорогий експеримент із багатою комплектацією

Лізингова пропозиція виглядала доволі привабливо — трирічний контракт коштував 459 доларів на місяць із початковим внеском 2959 доларів. Додатковим бонусом був кредит на водневе паливо в розмірі 15 000 доларів.

За ці гроші клієнти отримували добре оснащений кросовер. В перелік опцій входили електропривод задніх дверей, 18-дюймові колеса, оббивку з біошкіри, підігрів передніх сидінь і керма, 10,2-дюймова цифрова панель приладів, 9-дюймова мультимедійна система, преміальна аудіосистема Bose з 12 динаміками, бездротова зарядка для смартфонів і двозонний клімат-контроль.

Водень + розетка

Силова установка Honda CR-V e:FCEV поєднує водневий паливний елемент із плагін-гібридною системою, що дозволяє проїхати до 47 км виключно на електротязі. Це суттєво зменшує споживання водню в міських умовах. Кросовер оснащений батареєю на 17,7 кВт-год і балонами для 4,3 кг водню. Передній електромотор розвиває 174 к.с. та 310 Нм крутного моменту, а загальний запас ходу за стандартом EPA сягає 435 км.

Honda не ставить хрест на водні

Попри майбутнє зникнення CR-V e:FCEV, Honda не відмовляється від водневих технологій загалом. Компанія вже працює над паливними елементами нового покоління, повністю розробленими власними силами. Вони мають стати основою для розширення водневого бізнесу як одного з ключових напрямків у майбутньому.