Honda готує новий HR-V: компактний кросовер матиме цікавий характер

Йдеться саме про глобальну версію моделі, відому в Японії під назвою Vezel, а не про більший HR-V для Північної Америки, який на інших ринках продається як ZR-V, повідомляє Auto24. Так, у Honda з неймінгом усе традиційно непросто.

Чіткі лінії замість м’якості

Навіть одного шпигунського кадру задньої частини, яке поширив сайт Carscoops, вистачило, щоб помітити зміну дизайнерського вектора. Сам автомобіль виглядає напрочуд цікаво: він хоче бути соліднішим і дорожчим на вигляд. Якщо нинішній HR-V робить ставку на плавні, округлі поверхні, то нове покоління отримує більш пласкі панелі та різкіші заломи.

Задні ліхтарі стали більш вертикальними й квадратними, а суцільна горизонтальна світлова смуга, яка була візитівкою поточної моделі, зникла. Кузов виглядає масивніше з виразнішими колісними арками та боковинами. Особливо привертає увагу легке звуження корми всередину. Цей прийом одразу викликає асоціації з Range Rover. Для компактного кросовера це сміливий, майже преміальний жест.

Актуальна (третя) генерація Honda HR-V

Де подівся задній склоочисник?

Одна з найцікавіших деталей — відсутність заднього двірника в його звичному місці. Біля основи скла його не видно, зате під спойлером помітний дивний розрив у камуфляжі. Це натякає на приховане рішення: ймовірно, склоочисник схований під кромкою дверей багажника та висувається лише за потреби. Для Honda такий хід виглядає несподівано витонченим і знову ж таки працює на відчуття “автомобіля класом вище”.

Це не електромобіль, принаймні поки що

Нижня частина кузова також розкриває важливу деталь — видиму вихлопну трубу. Отже, повністю електричним новий HR-V не буде. Втім, це не означає відсутність електрифікації. Поточне покоління вже має електричних “двійників” e:NS1 та e:NP1 для китайського ринку, і схожий підхід цілком можливий і надалі. Проте, основний акцент Honda нині робить на гібридах, і наступний HR-V, за попередніми даними, отримає нову двомоторну гібридну систему. Вона має бути легшою, економнішою та налаштованою так, щоб імітувати відчуття класичної автоматичної коробки передач, адже подібне рішення вже використовується в Civic Hybrid і відродженому Prelude.

Маленький кросовер із великими амбіціями

Формально, поки що є лише одне низькоякісне фото закамуфльованого прототипу та кілька технічних припущень. Але навіть цього достатньо, щоб зрозуміти, що нова Honda HR-V 2027 року націлена на дорослішу аудиторію. Більш жорсткий дизайн, акуратні преміальні деталі та ставка на гібридні технології натякають, що модель більше не хоче бути просто “доступним міським кросовером”.