У сегменті гарячих хетчбеків стає порожньо. Багато хто з автовиробників відмовився від швидких компактних авто. Але Honda обіцяє не розчаровувати прихильників марки.

Peugeot припинив виробництво GTi кілька років тому, а Renault зробить те саме в 2023 році з RS. Оскільки Ford оголосив про плани відмовитися від Fiesta та Focus, моделі ST також зникнуть.

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Втім, не вся надія на гарячі хетчбеки втрачена, оскільки VW вже оголосив, що буде продовжувати випуск своїх моделей GTI. За словами провідного інженера Civic Type R, Honda також не відмовиться від швидких автомобілів.

В інтерв’ю Autocar Хідекі Какінума сказав, що «без Type R немає Honda». Далі він пояснив, що японський автовиробник «твердо вірить, що задоволення від водіння є основою приватної мобільності, особистої мобільності». Звичайно, він залишається реалістом в автомобільній промисловості, де суворіші правила змушують компанії переходити на електрифікацію. «Через вуглецеву нейтральність і дуже суворі норми щодо викидів, дуже важко думати про таку спортивну модель у цих межах» – говорить топ-менеджер марки.

Хороша новина полягає в тому, що Honda бачить ці перешкоди як «нові виклики, щоб забезпечити нашим клієнтам радість від водіння». З цією метою Какінума сказав британському журналу, що фірма продовжує виводити додаткові Type R. Цікаво, що він згадав, що ще може бути достатньо часу для потужного автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння.

Інженер сказав, що вуглецева нейтральність все ще може бути досягнута за допомогою автомобіля з ДВЗ (напевне, на синтетичному пальному). До речі, Toyota експериментує з двигунами внутрішнього згоряння, що працюють на водневому паливі. Оскільки наприкінці цього десятиріччя набудуть чинності жорсткіші правила Євро-7, майбутнє не виглядає найкращим для потужних автомобілів зі традиційним двигуном.