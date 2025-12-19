Honda оновила Accord 2026 року, але більшість навіть не помітить різниці

Укр
Honda Accord 2026 модельного року отримав невеликі, але доволі важливі зміни, які мають зробити седан привабливішим на фоні більш успішного конкурента — Toyota Camry. Попри те, що Accord і далі вважається одним із найкращих у класі за керованістю та комфортом, продажі моделі поступаються головному супернику більше ніж удвічі.
Зміни доволі стримані, ціни трохи підросли, але настільки незначно, що це навряд чи відлякає потенційних покупців, пише Carscoops. Оновлення в США починаються з базових версій LX та SE. Обидві моделі, як і раніше, оснащуються 1,5-літровим турбодвигуном і варіатором.

Водночас саме ці комплектації тепер пропонують більше технологій: їм встановили нову 9-дюймову мультимедійну систему з бездротовою підтримкою Apple CarPlay й Android Auto, а також додали бездротовий майданчик для заряджання смартфона потужністю 15 Вт. Крім того, версія SE отримала нові 19-дюймові легкосплавні диски, що помітно покращують зовнішність навіть базової моделі.

Оновилися й гібридні модифікації Sport Hybrid та Sport-L Hybrid. Тепер вони мають більш виразний образ завдяки чорним зовнішнім акцентам. Обидві версії отримали затемнені емблеми, чорні корпуси дзеркал, глянцево-чорні елементи середньої частини кузова та чорну антену у формі “акулячого плавника”.

Знайома техніка

При цьому технічної революції не відбулося: гібридні Accord, як і раніше, оснащуються двомоторною силовою системою Honda потужністю 204 к.с. та 247 Нм крутного моменту. Для тих, хто обирає виключно бензинові версії LX або SE, нічого не змінилося — двигун має 192 к.с. і працює в парі з варіатором. Комплектації EX-L та топова Touring також залишилися без технічних оновлень.

Невеликий ріст цін

Як і очікувалося, з оновленнями прийшло й невелике подорожчання. Базова версія LX тепер коштує 29 590 доларів — це всього на 100 доларів більше, ніж торік. Версія SE подорожчала ще менше відносно змін: тепер вона стартує з 31 890 доларів. Гібридні модифікації також отримали невеликий приріст вартості.

Accord Sport Hybrid тепер коштує від 34 990 доларів, EX-L — від 36 290 доларів, Sport-L — від 36 680 доларів. Найдорожча версія Touring починається з 40 645 доларів, що також лише трохи перевищує попередню ціну.

Honda не стала радикально змінювати один зі своїх найважливіших седанів, але зробила його сучаснішим і трохи привабливішим — особливо у нижчих комплектаціях. Тепер залишається головне запитання: чи допоможуть ці невеликі, але логічні покращення Accord скоротити відставання від Camry?

