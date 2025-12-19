Honda оновила Accord 2026 року, але більшість навіть не помітить різниці

Зміни доволі стримані, ціни трохи підросли, але настільки незначно, що це навряд чи відлякає потенційних покупців, пише Carscoops. Оновлення в США починаються з базових версій LX та SE. Обидві моделі, як і раніше, оснащуються 1,5-літровим турбодвигуном і варіатором.

Читайте також: Pininfarina відродила оригінальний NSX так, як Honda ніколи б не наважилась

Водночас саме ці комплектації тепер пропонують більше технологій: їм встановили нову 9-дюймову мультимедійну систему з бездротовою підтримкою Apple CarPlay й Android Auto, а також додали бездротовий майданчик для заряджання смартфона потужністю 15 Вт. Крім того, версія SE отримала нові 19-дюймові легкосплавні диски, що помітно покращують зовнішність навіть базової моделі.

Оновилися й гібридні модифікації Sport Hybrid та Sport-L Hybrid. Тепер вони мають більш виразний образ завдяки чорним зовнішнім акцентам. Обидві версії отримали затемнені емблеми, чорні корпуси дзеркал, глянцево-чорні елементи середньої частини кузова та чорну антену у формі “акулячого плавника”.

Знайома техніка

При цьому технічної революції не відбулося: гібридні Accord, як і раніше, оснащуються двомоторною силовою системою Honda потужністю 204 к.с. та 247 Нм крутного моменту. Для тих, хто обирає виключно бензинові версії LX або SE, нічого не змінилося — двигун має 192 к.с. і працює в парі з варіатором. Комплектації EX-L та топова Touring також залишилися без технічних оновлень.

Невеликий ріст цін

Як і очікувалося, з оновленнями прийшло й невелике подорожчання. Базова версія LX тепер коштує 29 590 доларів — це всього на 100 доларів більше, ніж торік. Версія SE подорожчала ще менше відносно змін: тепер вона стартує з 31 890 доларів. Гібридні модифікації також отримали невеликий приріст вартості.

Accord Sport Hybrid тепер коштує від 34 990 доларів, EX-L — від 36 290 доларів, Sport-L — від 36 680 доларів. Найдорожча версія Touring починається з 40 645 доларів, що також лише трохи перевищує попередню ціну.

Читайте також: Honda показала повнопривідний електричний мотоцикл

Honda не стала радикально змінювати один зі своїх найважливіших седанів, але зробила його сучаснішим і трохи привабливішим — особливо у нижчих комплектаціях. Тепер залишається головне запитання: чи допоможуть ці невеликі, але логічні покращення Accord скоротити відставання від Camry?