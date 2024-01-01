Honda представила фінальну версію Civic Type R під назвою “Ultimate Edition”

Японський автовиробник каже, що спеціальна версія моделі знаменує завершення продажів Civic Type R у Європі. Вона була створена як втілення потужності хот-хетчів й має фірмову ліврею Championship White з ексклюзивними червоними наклейками як на капоті, так і на боковій частині автомобіля.

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Крім того, лімітована модель отримала дах, що виконано в чорному кольорі, а також карбонові деталі в салоні та карбоновий спойлер. Як зазначає Honda, як особливий знак уваги, власники отримають унікальну подарункову коробку з емблемою з номером – від 1 до 40 – та карбоновим кільцем для ключів, поздовжніми килимками на замовлення та чохлом для автомобіля.

Остання версія Civic Type R механічно не відрізняється від стандартної моделі, оскільки під капотом хетчбека – той самий 2,0-літровий двигун з турбонаддувом на 325 “коней”, що дозволяє автомобілю досягати першої сотні за 5,4 секунди. Вартість моделі не розголошують.

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“Прощаючись зі справжньою іконою автомобільної лінійки Honda в Європі, ми вважали за доречне провести Civic Type R з цією спеціальною моделлю, пропонуючи нашим клієнтам унікальну можливість відзначити його спадщину. Галузь змінюється, і наш модельний ряд має розвиватися разом з нею відповідно до європейського законодавства. Однак Type R завжди був для Honda найвищим вираженням нашої пристрасті до захопливого водіння, і ми з нетерпінням чекаємо на святкування його спадщини в найближчі тижні та місяці”, – сказала керівник відділу європейської стратегії та продуктів Honda Motor Europe Ханна Свіфт.