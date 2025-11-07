Honda створила нову платформу для гібридів, аби вони були легшими, жорсткішими й "веселішими" у керуванні

На технічному семінарі компанія розкрила деталі архітектури нового покоління. Нова платформа на 90 кг легша за поточну, водночас жорсткіша, що позитивно позначиться на точності кермування, комфорті та безпеці. Це також дає змогу зменшити витрату пального й спростити інтеграцію майбутніх електромобілів бренду.

Honda застосувала досвід зі своєї робототехнічної програми, створивши нову систему Motion Management System — вона поліпшує стійкість автомобіля та відгук на повороти керма. Її доповнює оновлена Agile Handling Assist, що тепер поєднується з контролем кута нахилу кузова для більш природної поведінки на дорозі. Ще одна перевага — модульність. Понад 60% компонентів будуть спільними між різними моделями, що знизить витрати та пришвидшить виробництво.

На офіційних фото видно тестовий прототип Civic, який використовує кузов чинного седана, але має змінену геометрію передньої частини, ширші колісні арки та інші пропорції. Цей автомобіль не показує дизайн серійного Civic — він лише допомагає інженерам перевірити, як нова платформа поводиться на дорозі.

Найцікавіше — нові CR-V та Civic Hybrid отримають “фішку”, знайому з концептуального купе Honda Prelude. Йдеться про систему S+ Shift, яка імітує перемикання передач за допомогою звуку та зміни крутного моменту. Водій відчуває динаміку, подібну до роботи класичної механіки, навіть у гібриді без коробки передач.

Цю ж технологію Honda планує використати й у своєму майбутньому електричному міському хетчбеку Super-One EV, який з’явиться у 2026 році. Він отримає “віртуальну” 7-ступеневу коробку, активну систему звуку та режим Boost, що додасть емоційності навіть у повністю електричному авто.

Honda прагне досягти повної вуглецевої нейтральності до 2050 року у виробництві та транспорті, а також зробити свої автомобілі й мотоцикли максимально безпечними — із нульовим рівнем смертності у ДТП. Хоча серійні моделі на цій платформі з’являться лише за кілька років, уже зараз очевидно: Honda повертає собі репутацію виробника не лише розумних і надійних, а й по-справжньому захопливих автомобілів.