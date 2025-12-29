Honda відповіла на чутки про Prelude Type R

Як пише Carscoops, японські ЗМІ, посилаючись на інсайдерів, повідомили, що Honda нібито розглядає одразу дві спортивні версії нового Prelude — Type S та Type R. За цими даними, Prelude Type S міг би отримати 1,5-літровий чотирициліндровий турбодвигун від Civic RS потужністю 179 к.с. та 240 Нм крутного моменту.

Читайте також: Honda Prelude почала продаватись в Європі

Втім, така конфігурація виглядала суперечливою вже на папері. Стандартний гібридний Prelude має близько 200 к.с. і 315 Нм, тож потенційний Type S виявився б слабшим за базову версію — не зовсім те, чого очікують від шильдика Type S, навіть із доопрацьованими налаштуваннями шасі.

Prelude Type R із 325 к.с.: мрія ентузіастів

Найгучнішою стала інформація про Prelude Type R. За версією видання Best Car, ця модифікація могла б отримати 2,0-літровий турбодвигун від Civic Type R та американської Integra Type S. Йдеться про 325 к.с. і 420 Нм у парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач. У такому вигляді Prelude перетворився б зі стильного гібридного купе на справжній драйверський автомобіль, здатний напряму конкурувати з найкращими спортивними моделями у своєму класі. Саме ця перспектива й підігріла інтерес фанатів.

Офіційна позиція Honda: холодний душ для фанатів

Втім, ейфорія тривала недовго. Журналіст японського видання Creative311 під час заходу Honda напряму запитав представників компанії про майбутні версії Prelude Type S і Type R. Відповідь була чіткою: “Наразі немає планів продавати ні Type S, ні Type R для нового Prelude”. Формулювання теоретично залишає невелике вікно для змін у майбутньому, але сигнал однозначний — у найближчій перспективі Honda не збирається перетворювати Prelude на ще один Type R.

Чому Honda не поспішає з “гарячим” Prelude

Таке рішення виглядає логічним з кількох причин. По-перше, Prelude у нинішньому вигляді позиціонується як ефективне, стильне купе з гібридною установкою, а не як хардкорна спортивна модель. По-друге, поява Prelude Type R неминуче створила б внутрішню конкуренцію з уже існуючими Civic Type R та Integra Type S, які й так закривають нішу передньопривідних спортивних моделей Honda.

Є й історичний аспект. Honda ніколи не випускала Prelude з індексом Type R, а єдина версія Type S існувала лише для п’ятого покоління і продавалася виключно в Японії. Натомість Civic та Integra мають довгу й послідовну спадщину з емблемами Type S і Type R, що робить їх природними носіями спортивного іміджу бренду.

Також цікаво: Honda оновила Accord 2026 року, але більшість навіть не помітить різниці

Чи є шанс на зміни в майбутньому

Попри офіційну позицію, повністю відкидати можливість появи спортивнішого Prelude не варто. Багато що залежатиме від того, як модель проявить себе на ринку, і чи сформується достатній попит на більш драйверську версію. Коріння Prelude тісно пов’язані з Civic, тож технічні передумови для такого кроку існують. Але на сьогодні Prelude залишається саме тим, чим його задумала Honda, — елегантним гібридним купе, а не новим героєм лінійки Type R.