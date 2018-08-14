Представники Військово-морських сил Індії організували перегони між винищувачем Міг-29K і суперкаром Lamborghini Hurcan Performante.

Заїзд, який став частиною промо-акції yf підтримку служби у ВМС, відбувся на злітно-посадковій смузі міжнародного аеропорту Даболим, Гоа.

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Повнопривідний Lamborghini Huracan Performante укомплектований 5,2-літровим атмосферним двигуном V10, віддача якого становить 640 кінських сил і 600 Нм крутного моменту. Агрегат поєднується з семиступінчастим "роботом" LDF. З місця до "сотні" Huracan Performante здатний розганятися за 2,9 секунди. Максимальна швидкість суперкара становить 335 кілометрів на годину.

Палубний винищувач Міг-29К оснащений турбореактивным двигуном РД-33МК "Морська Оса" із збільшеною до дев'яти тисяч кілограмів-сил форсажной тягою. Максимальна швидкість літака у землі становить 1400 кілометрів на годину, на висоті — 2200 кілометрів на годину.