Гоночний Ferrari Міхаеля Шумахера продадуть на аукціоні в Парижі: яка ціна

Про майбутній аукціон повідомив дім RM Sotheby’s. Саме цей Ferrari F310B, шасі №179, братиме участь у торгах 28 січня в Парижі. Болід є одним із небагатьох, які реально використовував Шумахер під час гоночного вікенду, а його орієнтовна вартість оцінюється у 6,5–8,5 мільйона доларів.

Болід напруженого сезону 1997 року

Ferrari F310B став еволюцією моделі F310 зразка 1996 року та увійшов в історію як останній автомобіль Ferrari, створений під керівництвом легендарного конструктора Джон Барнард. Уже в середині сезону він покинув Скудерію, перейшовши до команди Arrows.

Шасі №179 дебютувало у другій половині чемпіонату, коли боротьба за титул між Шумахером та Жак Вільньов досягла апогею. Сам Шумахер використовував цей болід, зокрема, у кваліфікації Гран-прі Бельгії на трасі Спа-Франкоршам, перш ніж пересісти у гоночний автомобіль.

Monza, Австрія і непростий рік Ferrari

На домашньому етапі в Монці болід дістався напарнику Шумахера Едді Ірвайн. Проте Ferrari тоді зіткнулася з проблемами перегріву шин Goodyear через високу температуру асфальту. У результаті — лише дев’яте та десяте місця на старті, шосте місце Шумахера та восьме Ірвайна на фініші.

В Австрії на трасі A1 Ring Ірвайн знову пілотував це шасі, але гонка завершилася невдало — інцидент із Жан Алезі призвів до жорсткого зіткнення. Після цього F310B здебільшого використовували як запасний автомобіль у фінальних гонках сезону.

Драма титулу і кінець епохи

Сезон 1997 року запам’ятався не лише технічними нюансами, а й драматичною розв’язкою. Після ключової перемоги Шумахера в Сузуці титул вирішувався на фінальному етапі в Хересі. Там сталося сумнозвісне зіткнення Шумахера та Вільньова, яке завершилося дискваліфікацією німця з підсумкового заліку чемпіонату.

Саме Ferrari F310B став останнім болідом свого покоління — це була фінальна модель Формули-1 зі сліковими шинами перед переходом на канавкову гуму у 1998 році.

Техніка, яка досі жива

Проданий Ferrari у 1999 році, болід змінив кількох колекціонерів, а з 2014 року зберігався в Audrain Auto Museum у США. Автомобіль зберіг оригінальний 3,0-літровий V10 з розвалом 75 градусів, який розвиває до 730 к.с., семиступеневу секвентальну коробку передач і автентичний аеродинамічний обвіс сезону 1997 року.

Разом із болідом покупець отримає так звану «червону книгу» Ferrari, запасний комплект дисків BBS, гоночні ремені, домкрати та інше обладнання. Крім того, автомобіль допущений до програми Ferrari F1 Clienti, що дозволяє виїжджати на легендарні траси, зокрема Муджелло та Спа.

Скільки коштує історія Формули-1

За оцінками експертів, Ferrari F310B Шумахера має всі шанси піти з молотка за суму від 6,5 до 8,5 мільйона доларів. Для колекціонерів це не просто гоночний автомобіль, а жива частина однієї з найгучніших сторінок в історії Формули-1.