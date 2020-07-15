З'явились нові подробиці про амбітний Project Chaos Спіроса Панопулоса.

Нові зображення та деталі про гіперкар Spyros Panopoulos Project Chaos з Греції потрапили в Мережу, і якщо новоявленому виробнику вдасться втілити усе задумане в життя, багатьом відомим маркам буде про що турбуватися.

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Перший вихід у світ для Spyros Panopoulos Automotive відбувся на початку цього року. Фірма зі штатом у 9 чоловік проголошує себе творцем “найшвидшого, найбільш технічно досконалого та технологічного автомобіля у світі”. При цьому, в якості силової установки збирається використовувати не електричний двигун, а 4-літровий бензиновий V10 з подвійним турбонаддувом.

І хоча подібний агрегат не відповідає визначенню “передовий”, греки істотно попрацювали над його внутрішніми компонентами. Мотор отримав титанові розподільчі вали, клапани Inconel, поршневі штоки та штанги, надруковані в 3D. Він здатен працювати на звичайному бензині або біоетанолі. У першому випадку автомобіль призначений для використання на громадських дорогах, а з біоетанолом у баку йому можна лише на трек. Бензинова версія продукує 2000 кінських сил при 11 000 об/хв, а біоетанолова версія матиме керамічні та карбонові компоненти і пікову потужність у 3000 сил при 12 000 об/хв. В обох випадках мотор під’єднаний до восьмипозиційної роботизованої трансмісії з приводом на обидві осі.

Дизайн кожної деталі автомобіля створений не людиною, а комп’ютером. Чимало деталей виготовлено методом 3D друку. Матеріали, з яких виготовлені деталі – міцні, легкі й дорогі. Найсучасніша бортова електроніка включає технологію розширеної реальності.

Фото: Spyros Panopoulos Project Chaos / Spyros Panopoulos Automotive

Спірос оприлюднив деякі характеристики свого гіперкара, стверджуючи, що “Хаос” зможе вистрілювати з місця до 100 км/год за 1,8 секунди, ще 2,6 секунди йому знадобиться для досягнення швидкості у 200 км/год, а максимальна швидкість буде близькою до 500 км/год.

Spyros мав намір оприлюднити машину на автосалоні в Женеві наступного року, але ця подія нещодавно була скасована. Втім, відео нагадує, що прем’єра Spyros Chaos відбудеться у 2021 році.

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