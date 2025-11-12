Громада з Волині придбала сміттєвоз з функцією два в одному: що це дало

З появою такої техніки комунальники селища мають можливість виконувати відразу дві операції – розчищати вулиці від снігу й попутно збирати з контейнерів на прибудинкових територіях тверді побутові відходи.

При необхідності машину на шасі JAC в період довготривалих снігопадів з великою кількістю опадів можна використовувати лише на розчищенні снігу.

Фронтальний гідравлічний сніговий відвал (плуг) буде надійним інструментом для розчищення вуличної мережі та тротуарних зон.

Без повного приводу, але потужний

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці Турійська селищна рада, новий автомобіль прийшов на заміну старенькому сміттєвозу, що відслужив селищу три десятки років і уже фізично не міг справлятися з операційним навантаженням.

Тут класичне заднє завантаження контейнерів будь-якої розмірної групи. Фото: Турійська селищна рада

У повідомленні мерії марка й модель не згадуються, але з фото видно, що це китайський JAC N120 з колісною формулою 4х2 та двигуном номінальною потужністю двигуна 152 кВт. Щодо надбудови, то її виробник також не згадуються, але це точно зроблено в Україні в цехах заводу VIVA.

Хто будує сміттєвози зі сніговими відвалами

Тут слід зазначити, що на китайському шасі JAC N120 в українському сегменті випуску сміттєвозів з фронтальними сніговими плугами лідирують три основні виробники – "Будшляхмаш" зі своїм сміттєвозом СБМ-401/1, "Київспецтех" з моделлю СВ-501.2 та завод спецтехніки VIVA з моделлю "Медіум Б 18-20".

Зі сніговими відвалами сміттєвоз АТ-4021 на шасі Dayun CGC1120 компанії "Альфатекс" (вгорі) та СБМ-401/1 "Будшляхмашу" на ходовій JAC N120 (внизу). Фото виробників

Є ще один не менш відомий український виробник спецтехніки з Кременчука. Тамтешній "Альфатекск" також випускає сміттєвози (АТ-4041 із заднім завантаженням та ін.) з фронтальними сніговими відвалами, але він прихильник іншого китайського шасі.

Свої надбудови та фронтальні навіски шасі він зазвичай ставить на ходову Dayun CGC1210 чи іншу модель, якщо бункер має меншу кубатуру.

VIVA працюватиме в комунгоспі містечка

До Турійського житлово-комунального підприємства надійшла модель сміттєвоза з бункером на 20 кубічних метрів. Її виробником є згадана VIVA.

Круїз-контроль на збиранні сміття точно зайвий, а все решта – дуже важливе. Фото: Турійська селищна рада

Перевірена часом модель із заднім завантаженням не викликає нарікань клієнтів. Фото: Турійська селищна рада

Вона має заднє завантаження та потужний прес з коефіцієнтом щільністю трамбування відходів щонайменше 1:6, але то залежить від версії та вибору замовника. Це значно кращий ступінь стиснення відносно старого сміттєвоза у парку комунгоспу.

До того ж новий спецавтомобіль оснащений сучасним обладнанням та комфортними умовами праці водія й операторів – тримісна кабіна "китайця" мінімізує втому людей під час зміни.

Гроші на спецтранспорт ні в кого не просили

Автомобіль не дарований, його придбано за кошти місцевого бюджету. Вартість становить 4 мільйони гривень.

Однак фінансові затрати того варті – зроблено результативний крок не тільки для покращення ситуації зі збором та вивезенням твердих побутових відходів у громаді, але й зимового прибирання від снігу вулиць селища та доріг до сіл громади.