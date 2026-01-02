Грудень став рекордним: українці масово купували нові авто

Кінець 2025 року приніс українському авторинку історичний результат. У грудні було реалізовано 12 724 нових легкових автомобілі, а частка електромобілів уперше перевищила психологічну межу у 50%. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

До речі попит на електромобілі з генератором зростає

Електромобілі задали темп

Лише за один місяць українці придбали понад 6,5 тисячі електричних авто. Для порівняння, на початку 2025 року всі сегменти авторинку разом узяті продавали менше, ніж «електрички» у грудні.

Рік із плюсом 17%

Такий фініш року суттєво вплинув і на загальні підсумки. За результатами 2025-го український ринок нових легкових авто зріс на 17%. Фактично ринок вийшов на довоєнні показники, але з абсолютно новою структурою попиту — електромобілі вперше стали переважаючою силою.

BYD — новий лідер ринку

Найгучнішим результатом грудня став ривок BYD. Китайський бренд зайняв 26% українського ринку, реалізувавши близько 3,3 тисячі електромобілів. Для порівняння, у грудні 2024 року BYD продав лише 192 авто. Такого зростання за один рік український ринок ще не бачив.

Примітно, що BYD досі не має в Україні офіційного імпортера, повноцінної дилерської мережі чи розвиненого сервісу. Втім, це не завадило бренду змістити з лідерських позицій навіть Toyota.

До речі яким буде український авторинок у 2026 році: прогноз

«Сірі» постачання міняють розклад сил

Подібним шляхом пішли й дилери Volkswagen, які активно завозили авто з китайського ринку. У підсумку VW у грудні посів друге місце з часткою близько 10%, що дозволило йому обійти Toyota.

Водночас на відстань прямої атаки до лідерів підібралася і Škoda. Завдяки виваженій ціновій політиці бренд стабільно нарощує продажі й має всі шанси поборотися за перше місце вже найближчим часом.

Zeekr — сюрприз року

Ще одним феноменом 2025 року став бренд Zeekr. Його вже сприймають як преміальний сегмент рівня «німецької трійки», але при цьому продажі виявилися масовими. У грудні Zeekr увійшов до топ-5 українського ринку, обігнавши всіх традиційних конкурентів у преміум-класі.

Хто втримався в топі

Китайська «електрична навала» витіснила з топ-10 багатьох гравців. Втриматися змогли далеко не всі. Серед брендів, які залишилися у верхній десятці, — Renault, Hyundai, BMW та Audi. Водночас і тут значну роль відіграли «сірі» поставки з Китаю, як і у випадку з Honda, де неофіційний імпорт уже формує левову частку продажів.

Що далі

Грудень 2025 року показав: український авторинок кардинально змінився. Електромобілі перестали бути нішевим продуктом, а китайські бренди — екзотикою. Після завершення пільг попит, імовірно, скоригується, але очевидно одне — ринок уже не повернеться до колишньої моделі.