В Казахстані біля селища Акшатау Карагандинської області заглох автобус, який віз групу жінок з Китаю. Дизельне паливо замерзло і водій просто не міг завести автобус.

Через особливості клімату зими в Казахстані суворі: з листопада по березень температура в цих краях легко може впасти нижче мінус тридцяти градусів за Цельсієм. Неякісне дизельне паливо в таких умовах перетворюється на кисіль, і ніякі присадки не здатні повернути йому необхідні властивості.

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Як повідомляє видання Tengrinews.kz, саме замерзла солярка стала причиною зупинки автобуса на трасі Алмати – Єкатеринбург. В автобусі з шоп-туру Китаєм поверталися 28 жінок. Після того, як водій оголосив їм про те, що автобус не може продовжувати рух, жінки спробували просити допомоги у автомобілів, що проїжджали повз, та ніхто не зупинився! Тоді група жінок разом з водієм вирішила штовхати автобус.

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Вони провели за цим заняттям більше 10 годин, поки повз, не проїхала поліцейський автомобіль. Правоохоронці зупинилися, дізналися, що сталося, і почали рятувати жінок, які потрапили в біду. Примусово зупиняючи попутні автомобілі, вони саджали в них постраждалих і направляли до найближчого населеного пункту.