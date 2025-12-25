Huawei та GAC показали перший спільний автомобіль: спортивний універсал з напівавтономним водінням

Як пише CarNewsChina, новинка — це спортивний універсал (shooting brake) з передовою електронікою та системою допомоги водієві третього рівня. Автівка вийде на китайський ринок уже цього року, а перші поставки заплановані на червень 2026 року.

Хто стоїть за брендом Qijing

Qijing — новий суббренд, створений у межах співпраці Huawei та GAC. Його керівником став Лю Цзямін, призначений на посаду восени минулого року. Спершу бренд анонсував, що дебютною моделлю стане саме універсал, і тепер цей автомобіль офіційно показали публіці.

Дебют із великими амбіціями

Новинку вперше продемонстрували у відео на офіційному акаунті Qijing у Weibo. Керівник підрозділу Huawei Intelligent Automotive Solutions Цзінь Юйчжі та CEO Qijing Лю Цзямін особисто протестували авто, наголосивши на його керованості та “інтелекті”.

Модель оснащена останньою версією системи ADAS Huawei, яку компанія називає “готовою до 3 рівня” — тобто здатною до високого рівня автономності у певних умовах. У Huawei запевняють, що за рівнем дизайну, динаміки та технологій авто може конкурувати з преміальними моделями ціною близько 1 мільйона юанів, хоча очікувана ціна першої моделі Qijing — близько 300 000 юанів (≈ 42 600 доларів).

Дизайн і ключові особливості

Перший Qijing виконано у форматі спортивного універсала зі зміщеним вперед капотом, великим активним повітрозабірником у бампері та LiDAR на даху, що вказує на серйозні автономні можливості. Також авто отримало класичні дзеркала, виразні задні крила, 20-дюймові колеса та врівноважені обтічні дверні ручки, які відповідають новим нормам китайського регулятора.

Електрична платформа та конкуренти

На лівому задньому крилі розміщується кришка зарядного порту — це свідчить про повністю електричну конфігурацію. Очікується, що модель отримає 800-вольтову архітектуру з можливістю надшвидкого DC-заряджання. На ринку новий Qijing конкуруватиме з Zeekr 007 GT та Nio ET5 Touring, пропонуючи поєднання преміальності, технологічності та нижчої ціни.

Коли чекати на дорогах?

Масові поставки моделі заплановані на червень 2026 року. Автомобіль має всі шанси стати одним із найгучніших дебютів китайського ринку електрокарів, особливо з огляду на підтримку Huawei та амбіції GAC у преміальному сегменті.