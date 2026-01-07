Гуманоїди на підході: Hyundai готує революцію автозаводів у США

Як пише Carscoops, робот Atlas розроблений компанією Boston Dynamics, яку Hyundai придбала у 2021 році. Це вже не експериментальний прототип для демонстрацій у соцмережах, а промислова версія, адаптована до реальних виробничих умов. Atlas має людиноподібну будову, рухається на двох ногах, оснащений тактильними руками та повністю рухомими суглобами.

Він здатен підіймати вантажі вагою до 50 кг і працювати без перерв, перевтоми чи ризику травм, що робить його привабливим рішенням для складних і рутинних завдань.

Не заміна людям, а новий розподіл ролей

На першому етапі гуманоїдні роботи не збиратимуть автомобілі повністю. Їхня початкова роль — логістика всередині цехів, зокрема переміщення, сортування та підготовка деталей до встановлення.

Hyundai наголошує, що йдеться не про витіснення людей, а про співпрацю. Роботи мають виконувати брудну, монотонну або потенційно небезпечну роботу, тоді як працівники зосереджуватимуться на контролі процесів, навчанні систем і складніших операціях. До 2030 року компанія планує поступово розширювати функціональність Atlas, якщо він доведе свою безпечність та надійність у реальних умовах виробництва.

Профспілки насторожені, Hyundai заспокоює

Попри оптимістичні заяви автовиробника, профспілки ставляться до ініціативи обережно. Працівників турбує довгострокова перспектива зайнятості в умовах, де поруч працюють невтомні машини. Hyundai відповідає, що автоматизація створює й нові професії. Хтось має проєктувати, програмувати, обслуговувати та навчати роботів. Компанія підкреслює, що людський фактор залишатиметься ключовим, навіть у все більш автоматизованому виробництві.

Фізичний штучний інтелект як стратегія

Проєкт Atlas є частиною ширшої концепції Hyundai так званого “фізичного ШІ”. Йдеться про поєднання програмного інтелекту з фізичними об’єктами, які здатні відчувати середовище, ухвалювати рішення та діяти у реальному світі. Ті самі алгоритми, які допомагають роботу правильно взяти деталь, лежать в основі автономного керування автомобілями та майбутніх “розумних” заводів. У цьому сенсі Atlas — лише один з елементів великої трансформації.

Hyundai не самотня у цьому напрямку

Гуманоїдні роботи стають новим трендом у галузі. Tesla розробляє власного робота Optimus, а Mercedes-Benz уже тестує гуманоїдів на заводі в Берліні. Hyundai ж робить ставку на те, щоб першою масштабно інтегрувати таких роботів у серійне виробництво. Як і перехід на конвеєр сто років тому, ця зміна виглядає дивною та трохи тривожною. Але, з огляду на ефективність і економіку, вона може виявитися неминучою.