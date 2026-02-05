Hyundai Ioniq 3 уже на фінішній прямій й пропонуватиме щедре оснащення

Серійний Ioniq 3 виріс із концепту Three та позиціонується як компактний електричний хетчбек. За пропорціями й стилем він балансує між Kia EV6 та Genesis GV60 — й саме останній він і нагадує, зазначає Auto24. Аналіз шпигунських кадрів Carscoops дозволяє побачити передню частину, котру вирізняють розділені фари з фірмовим піксельним візерунком.

Загальна форма, ймовірно, буде близькою до майбутнього Ioniq 9, але в компактнішому форматі. Нижче помітний центральний сенсор, оточений активними повітрозабірниками, що натякає на серйозну роботу з аеродинамікою. Боковий профіль — із висхідною лінією вікон, оптимізованими колесами та похилим дахом, який додає автомобілю динаміки.

Ззаду дизайнери явно не боялися експериментів: двері багажника з кутастим склом нагадують Pontiac Aztek, але у значно сучаснішому виконанні. Скло переходить у спойлер. Задні ліхтарі виконані в піксельному стилі та з’єднані світловою смугою. Доповнюють картину вигнутий бампер і горизонтальні відбивачі.

Мінімалізм усередині та нова мультимедіа

Фотографій салону цього разу не з’явилося, однак раніше зафіксовані кадри дають уявлення про інтер’єр. Hyundai робить ставку на мінімалізм — вузька цифрова панель приладів, окремий екран мультимедійної системи Pleos і чітка архітектура. Система Pleos працює на базі Android Automotive і нагадує інтерфейс смартфона. У компанії обіцяють гнучкі налаштування, зрозумілу логіку та широкі можливості персоналізації. Поруч — прямокутні дефлектори вентиляції, фізичні органи керування кліматом, масивне кермо та металеві акценти, які знову ж таки відсилають до моделей Genesis.

Техніка: знайома платформа, перевірені рішення

Ioniq 3 орієнтований насамперед на європейський ринок і, за технікою, буде близьким родичем Kia EV3 та EV4. Усі вони побудовані на платформі E-GMP. Очікується два варіанти батарей — ємністю 58,3 або 81,4 кВт-год. В обох випадках електромотор розташований спереду та розвиває близько 201 к.с., а максимальний крутний момент становить 283 Нм. Така конфігурація має забезпечити збалансовану динаміку й пристойний запас ходу для повсякденного використання.