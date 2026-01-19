Hyundai IONIQ 9 став найкращим великим SUV у світі за версією Women’s Worldwide Car of the Year 2026

Переможця визначало журі, до складу якого увійшли 84 автомобільні журналістки з 54 країн на п’яти континентах. Під час оцінювання враховували ключові для сучасного автомобіля критерії: безпеку, дизайн, якість матеріалів, динаміку, зручність керування, екологічність та співвідношення ціни й можливостей.

Читайте також: Неочікувано: "Автомобілем року 2026" у Європі став бренд, який не бачив титулу 52 роки

Серед майже двадцяти конкурентів саме IONIQ 9 отримав найвищі оцінки у своєму класі, продемонструвавши збалансоване поєднання технологій і практичності.

Новий еталон для великих електричних SUV

У Women’s Worldwide Car of the Year відзначають, що успіх IONIQ 9 — це не випадковість, а закономірний результат системної роботи Hyundai.

“IONIQ 9 показує, як передові технології можуть гармонійно поєднуватися з повсякденною зручністю. Швидке заряджання, просторий салон і високий рівень якості формують новий стандарт у сегменті великих електричних SUV”, — зазначила виконавча президентка WWCOTY Марта Гарсія.

Флагман лінійки IONIQ

IONIQ 9 є найбільшою та найтехнологічнішою моделлю електричної лінійки Hyundai. Саме в ній бренд зібрав усі свої ключові напрацювання.

Дизайн. Аеродинамічні форми поєднані з футуристичною естетикою, завдяки чому SUV виглядає сучасно та легко впізнається на дорозі.

Аеродинамічні форми поєднані з футуристичною естетикою, завдяки чому SUV виглядає сучасно та легко впізнається на дорозі. Простір і комфорт. Трирядний салон із конфігурацією на шість або сім місць створює відчуття лаунж-простору та пропонує щедрий багажник для подорожей.

Трирядний салон із конфігурацією на шість або сім місць створює відчуття лаунж-простору та пропонує щедрий багажник для подорожей. Ефективність . Платформа E-GMP з 800-вольтовою архітектурою дозволяє заряджати батарею з 10 до 80% лише за 24 хвилини на швидкісних станціях.

. Платформа E-GMP з 800-вольтовою архітектурою дозволяє заряджати батарею з 10 до 80% лише за 24 хвилини на швидкісних станціях. Інтелектуальні технології. Новітня система Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) підтримує голосове керування на базі ШІ та розширену цифрову взаємодію з водієм.

Нагороди, що говорять самі за себе

Від моменту дебюту наприкінці 2024 року IONIQ 9 уже встиг зібрати вражаючий список відзнак. Серед них — нагороди від TopGear, Carwow, Red Dot та iF Design, а також титул German Premium Car of the Year 2026. Ці перемоги зміцнили репутацію моделі як одного з найсильніших гравців у сегменті великих електричних SUV.

Також на тему: У Києві відбувся третій тест-драйв акції "Авто року в Україні 2026"

Крок до головної нагороди

Разом з іншими переможцями категорій IONIQ 9 автоматично став претендентом на головний титул WWCOTY Supreme Winner. Ім’я абсолютного переможця премії оголосять уже в березні.