Для цього корейський бренд переманює фахівців з баварського підрозділу BMW М.

Корейська корпорація Hyundai поповнила свій штат ще одним німецьким працівником, що займав високу посаду у BMW M. Томас Шемера очолить відділення High Performance Motor & Motorsport, відоме також як підрозділ N.

Спортивний підрозділ корейської марки офіційно відкрито 1 березня цього року. Томас Шемера у ньому буде "контролювати стратегію, планування виробництва, продаж та маркетинг". Цікаво, що на новій роботі у Шемера той самий бос, котрий був у нього у BMW M – Альберт Бірманн, котрого Hyundai переманив ще у 2015 році. Після Бірманна з Мюнхена до Сеулу перебрався Фаєз Абдул Рахман, який раніше розробляв платформи для BMW 7 Series, лінійки X, та спортивних моделей M. Рахман наразі працює над автомобілями бренду Genesis.

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Шемера у BMW відповідав за розвиток бренду на ринку Китаю. На посаді віце-президента китайського відділення з 2005 по 2008 роки йому вдалось внести свій вклад у чотирикратне збільшення обсягів продажів BMW і M. Після цього він був назначений головою BMW M і BMW Individual в Північній Америці.

На сьогодні підрозділ спортивних автомобілів Hyundai N має лише одну модель, але корейський автогігант готовий витратити час і гроші, аби мати свою долю у цьому сегменті.

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