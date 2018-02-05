Південнокорейська компанія успішно завершила дорожні випробування автомобілів на паливних елементах з автопілотом 4 рівня

П’ять електромобілів Hyundai NEXO, оснащених автопілотом завершили 196-кілометровий пробіг дорогами загального користування. Під час подорожі з Сеула в Пхьончхан, кросовери рухались з максимально дозволеною у Південній Кореї швидкістю у 100-110 км/год. У тестовому пробігу приймали участь 5 автомобілів Hyundai, оснащених системою автономного управління: три – кросовери NEXO і ще два – седани Genesis G80.

Загальний запас ходу кросовера на одній заправці воднем становить близько 600 км. Повна заправка займає усього 5 хвилин.

Система автопілоту, встановлена у електричному кросовері NEXO, має 4 рівень автономності. Це означає, що автомобіль може рухатись без допомоги водія від самого старту і до фінішу. Після того, як “водії” автомобілів натиснули кнопки “CRUISE” та “SET”, автомобілі самостійно полишили парковку, виїхали на дорогу загального користування, а далі – на автомобільну магістраль. Рухаючись трасою, автомобілі самостійно виконували усі необхідні маневри, при цьому підтримуючи максимально можливу швидкість – до 110 км/год. Автономні NEXO з легкістю змінювали смуги руху, здійснювали обгони попутних транспортних засобів, проїжджали перехрестя з круговим рухом. Системи розпізнавання дорожніх знаків, сигналів світлофора і пішоходів, що входять до комплексу систем допомоги водієві відмінно зарекомендували себе під час руху через великі міста. Також безпілотники проїзджали крізь ворота пропускних пунктів платних доріг, автоматично розраховуючись за проїзд за допомогою бездротової системи оплати Hi-pass.

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Окрім передової системи самонавігації, автомобілі NEXO обладнано також бедротовим інтернетом 5G та програмою віддаленого доступу Інтернет речей (IoT). Так, за допомогою технології "Home Connect", пасажири мають змогу отримувати доступ та керувати пристроями IoT, встановленими у їхньому розумному будинку. Наприклад, переглядати зображення домашньої камери в режимі реального часу, контролювати освітлення, замок на дверях, керувати телевізором та системами опалення.

Схема розміщення електронних систем та датчиків, що забезпечують автономність керування NEXO.

Величезна кількість датчиків та сенсорів, якими обладнано безпілотні автомобілі, дозволяють їм безпечно пересуватись дорогами загального користування. Так, завдяки датчикам, NEXO здатні точно визначити своє положення на карті, у ситуаціях, коли сигнал GPS переривається, наприклад, під час проходження підземних тунелів.

Окрім систем, призначених безпосередньо для керування автомобілем, електричні кросовери NEXO обладнані також кількома передовими технологіями, що роблять поїздку більш комфортною. У їх числі технологія зниження шуму у кабіні "Noise-Away", а також "Mood Care", що забезпечує зміну освітлення салону залежно від ситуації та активних систем. Нарешті, користувачі можуть отримувати сповіщення про трафік у режимі реального часу однією з кількох мов: корейською, англійською чи китайською.

Сенсори, радари та лідари, встановлені на Hyundai NEXO забезпечують постійну “видимість” оточуючого середовища для цифрових систем навігації автомобіля.

Досі автомобілі марки Hyundai з функцією автономного водіння випробовувалися з обмеженою швидкістю на деяких ділянках міських доріг. Загальний пробіг безпілотників Hyundai у тестовому режимі налічує сотні тисяч кілометрів. Також варто зазначити, що компанія представила автомобіль на гідрогені ще у 2005 році, а з 2013 року модель Hyundai ix35 FCEV продається у багатьох країнах світу і до цього часу компанії вдалось реалізувати чимало таких моделей.

Hyundai Motor Group готується до впровадження технології автономного управління у так званих “розумних” містах зі спеціально підготовленою інфраструктурою до 2021 року. Комерціалізувати технологію повністю автономного водіння виробник планує до 2030 року. Крім того, починаючи з серпня минулого року Hyundai займається дослідженнями та побудовою своєї мережі зарядних та сервісних станцій V2X.

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